（北美通訊）經過連月居家令﹐加拿大多倫多終於3月起逐步解封﹐但居民外出活動後，近日疫情再次升溫。安大略省日前宣佈，周六起再封城一個月。在過去一年不斷經歷封城、解封、再封城，有經營餐廳的港人表示只能無奈接受；亦有身為髮型師的港人，過去半年來零收入，面對無了期的疫情，已着手開拓副業求生。

多倫多特約記者：馮樂怡

加拿大港人Cat與拍檔接手餐廳Cafe Alice不到半年，便遇上世紀疫症﹐一直苦撐至今﹐因創業而借下的貸款仍未全數清還﹐可謂欲哭無淚。她表示，去年11月起餐廳只能靠外賣「吊命」﹐「我們本來以小食、甜品、酒水為主打﹐只提供少量主食；但疫情下沒有外賣是沒有辦法做生意﹐我們便更改餐牌﹐加入大量主食項目﹐在最近一次封城期間﹐生意亦只能僅僅維持下去。」

捱過第二次長達四個多月的封城後﹐安大略省政府在3月初終宣佈，約克區餐廳可重開堂食。Cat透露，餐廳生意額已回升至疫前約五成﹐但在眾多限制下﹐未敢對利潤抱有期望﹐「餐廳本來主要收入來源為晚上播放球賽和提供酒水﹐但現在餐廳要強制在晚上9時停止酒水供應、10時關門﹐所以現時還不能重回以前的營運模式﹐對生意影響仍然很大。」

同樣受封城令影響，港人髮型師Gwyneth的遭遇更艱難。在防疫政策下﹐她工作的髮型屋Initium被停業﹐Gwyneth指過去一年收入十分不穩定﹐甚至有約半年時間零收入，「一些髮型屋會提供零售﹐可以在網上出售美髮用品﹐但不會幫補到甚麼。我們這些不會上門幫客人剪髮的就真的是零收入﹐只能靠政府補助生活。」

目前，髮型屋已容許有限度開放預約﹐但顧客之間要保持社交距離﹐髮型屋由本來可同時容納十多人，減至6至8人，「雖然大部份時間都預約全滿﹐但因為每段時間可以容納的人數少了﹐客人數量也相對少了﹐收入還是不及之前，但總比零收入好。」在收入減少下，Gwyneth仍要做足防疫功夫﹐「沒有用的工具會浸在消毒藥水內﹐所有用過的工具都會消毒一次﹐座椅都會用消毒藥水抹一遍﹐大約每次消毒的程序需時15-20分鐘。」

Gwyneth和Cat皆異口同聲表示﹐省政府朝令夕改的防疫政策，讓她們非常頭痛。Gwyneth最不解的是，省政府對哪類商戶能夠重新開放的準則含糊﹐「你可以讓人在餐廳脫下口罩吃飯、聊天﹐但不能讓人戴着口罩，在消毒好的地方剪頭髮﹐這是為甚麼呢？」

事實上，多倫多在解封後疫情反覆，安大略省每日確診個案，由解封初期千多宗，目前已回升至每日2,000多宗。在疫情升溫下﹐該省宣佈再封城一個月，Cat嘆息道只能無奈接受，幸好已有多次關閉堂食經驗，有信心餐廳能捱得過難關。剛「復職」不久的Gwyneth則表示，只能聽天由命﹐又透露已着手開拓副業﹐希望在無了期的封城、解封、再封城的日子下，尋找新出路。

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