美國加州一名8歲女童自出生起就患有一種罕見癌症，經過多月治療戰勝癌魔，成為「癌症倖存者」。而她未有停步，更努力幫助女童軍銷售曲奇餅，成功售出32,484盒曲奇，並捐出善款助其他癌症患者渡過難關。

8歲女童邦普（Lilly Bumpus）成為女童軍四年，成功賣出超過3.2萬盒曲奇，打破了以往在3個月內售出2.6萬盒曲奇的舊紀錄。美國女童軍發言人讚揚邦普的「努力經營、了不起的銷售目標以及捐款」，雖然該組織沒有官方銷售排行鎊，但美國有111個委員會追蹤銷售紀錄，知道每個地區的最高銷售女童軍。

邦普與其他兒童癌症倖存者、或者家中有成員患癌的人士一起努力銷售曲奇，並把大部份善款捐給癌症研究機構或幫助無家者。當知道自己賣出那麼多盒曲奇，邦普開心地說︰「這真是太瘋狂了。」

天生患骨癌 治療9個月後戰勝癌魔

邦普自出生就患有罕見的骨癌「尤文氏肉瘤」（Ewing sarcoma），自三個月大就要接受本來為成人而設的療程，幸好在一歲前就戰勝了癌症。邦普的媽媽鮑爾（Trish Bauer）形容女兒經歷了治療的「漫漫長路」，她又為女兒在facebook上呼籲大家購買女童軍曲奇，為有需要的患癌兒童籌款，「各位，兒童癌症不算罕見，他們不能獨自對抗癌魔」。

邦普最初的目標是銷售5,000盒曲奇，達標後把目標提升到2萬盒，媽媽鮑爾本來認為這是不可能達到的成績，「我們認為2萬是一個奇蹟」，想不到奇蹟發生了，她在社交網站說，證明團結一起終將能夠「終結癌症」，萬事皆有可能。

美國有線新聞網絡

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