外國公司想進入中國賺人民幣，一向慣於妥協低頭，但近年中國與西方國家的外交關係越趨緊張，更牽涉到香港自由和新疆人權這些普世價值。國際品牌在中國營商也面對越來越大壓力，需要在「利潤」和「原則」之間艱難取捨。

H&M、Nike和Adidas等國際大品牌棄用「新疆棉」，也拒絕跟新疆的供應商工廠合作，中國網民高呼抵制。為了中國的龐大市場，西方企業過往一直選擇配合中國，但這次面對人權和外交問題，西方企業在自己國家也受到不少壓力，不容易向中國低頭。

北京冀脅迫外資 令外國政府退讓

安可公關顧問公司（APCO Worldwide）大中華區主席麥格雷戈（James McGregor）說︰「這些公司被迫夾在中間，而且沒有靈丹妙藥。我認為中國真的因為這些制裁措施而感受到威脅，決定盡全力反擊，企圖讓這些企業影響他們的政府退讓。」

外國公司不願輕易放棄中國市場，國內持續增長的中產階層正是眾多企業的目標消費市場。戰略與國際研究中心亞洲高級顧問格拉澤（Bonnie Glaser）說：「進入中國內部市場一直是吸引的。幾年前，當這些公司剛開始進入中國時，即使當初數年都沒錢賺，他們仍然留下來，這是因為人們將會富裕起來，然後有錢可花。」

外資為難 配合北京便在本國受壓

可是，外資進入中國市場要配合許多條件，例如跟中國企業合營，甚至要交出若干技術以換取生意。Google曾經於2006年至2010年進入中國市場，提供經過審查的搜尋內容，當公司不再配合中共審查資訊，就遭拒諸門外。當Google數年後想重返中國，則遇到人權組織猛烈批評，反對Google助紂為虐，反映西方企業左右為難。

外資在中國投資可謂處處地雷。2017年，南韓讓美軍在當地部署薩德導彈防禦系統，引起中國不滿及民間抵制韓貨，導致南韓樂天百貨多間在中國的分店關門。翌年，北京又要求多間美國航空公司改變對台灣的稱呼。在美國比較受關注是2019年的NBA風波，火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）在Twitter支持香港爭取自由，中國一度停播NBA賽事以示不滿，令包括球星勒邦占士在內的NBA各單位憂慮無法再賺人民幣，莫雷在壓力下道歉。但事件仍在美國引起爭議，有人認為美國公司不應為了賺錢而犧牲言論自由等基本人權。

研究機構「策略風險」（Strategy Risks）行政總裁菲什（Isaac Stone Fish）表示︰「企業被迫選邊站，而他們努力嘗試不必公開這樣做。」NBA就是最為眾所皆知的例子，「他們希望在最重要市場（美國）、和最重要的增長市場（中國）之間取得平衡，有時他們得作出一些道德犧牲」。

中國自恃市場大 無視國際關注

格拉澤說，外資企業跟中國打交道時往往處於下風，中國自恃有龐大市場，經常針對某個特定產業或特定公司，而中國自己不必付出代價，例如中國懲罰澳洲入口商品，以殺雞儆猴，「他們（中國）完全知道其他國家正注視事態發展」。

新疆人權更加是難以「皆大歡喜」的議題，Nike和Adidas自去年夏季以來就受到壓力，人權組織要求他們確保供應鏈之中斷絕與新疆的關係。格拉澤說，這些企業安撫了自己國家的民眾之後，突然間又在中國陷入了危機。

H&M被中國網購平台封殺，Nike和Adidas卻得以避過，可能是跟他們在中國已有深厚貿易根基有關。麥格雷戈說，兩間運動品牌的宣傳費「對中國體壇十分重要」，「不少中國組織十分依賴Nike、Adidas以及其他品牌的金錢」。

分析認為，這種緊張氣氛在未來數個月可能會再升溫，因為有數十個團體正呼籲杯葛北京主辧的2022年冬季奧運，麥格雷戈認為︰「大部份外資公司只想保持低調，等待事情過去。」

美國有線新聞網絡

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