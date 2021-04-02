英國樂施會行政總裁斯里斯坎達拉賈收到聯署告發之日，正值該會重新申請政府資助獲開綠燈的兩日前，令人質疑當局是否明知英國樂施會仍有問題，都繼續放生該會。

2018年海地援助醜聞涉及多個組織，英國樂施會和救助兒童會事後都被禁申請政府的援助撥款，失去一大收入來源。英國慈善委員會在2月25日出報告，指英國樂施會已作出重大改革，令該會的僱員和服務對象，在避免虐待、剝削和其他傷害得到較大保障，並宣佈結束對該會的三年加強監管期。英國外相藍韜文上月決定英國樂施會可重新申請援助撥款。

《泰晤士報》引述剛果民主共和國（DRC）一消息人士質疑：「很令人意外，他們怎能明知DRC有問題，仍能說一切安好？他們很久之前已知當地情況嚴重，卻看似想掃進地毯底，像在海地那樣。已經六年了，為何甚麼都沒做？」

議員倡獨立機構監管

英國慈善委員會發言人稱，委員會正就DRC調查積極聯繫英國樂施會，定期收到最新情況報告和獲保證會採取行動。外交部發言人指他們亦知悉英國樂施會的調查，強調申請援助撥款的機構，都要符合外交部對保障的高要求。

下議院國際發展委員會主席柴萍恩（Sarah Champion）表示，事件反映現有保障和監察機制「根本不奏效」，委員會一直主張要成立完全獨立的機構，不偏不倚地去監管援助機構團體的濫權剝削問題。

英國《泰晤士報》