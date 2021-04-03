（北美通訊）儘管美國總統拜登和他的幕僚，拒絕承認製造了邊境的人道危機，但最新數據顯示，3月份從南面邊境進入美國的移民數目，已打破過去至少15年的最高紀錄。當中，沒有父母陪同的未成年人的數目，更遠超出政府所能負荷，大量少年和兒童在拘留中心要擠在地上睡覺，而拘留時間亦超出法律規定的時限。

根據美國海關和邊境保護局（CBP）的數據，自1月份新政府上任以來，在南面邊境拘捕和拘留的移民數目迅速暴升，已增加超過一倍，至3月份的17.1萬個；與拜登上星期在首個記者會中聲稱湧入的移民人數與往年一樣多，明顯不符。

3月份湧入的17萬個移民中，近1.9萬個是無大人陪同的未成年人，比2月份時增加了99%，亦遠高於2019年5月錄得的單月最高紀錄的11,861個。家庭式移民亦大幅飆升，由1月份時的7,294人增至2月份的19,246人，再跳升至3月份的5.3萬人。

由於未成年人數遠超負荷，床位和毛氈不足，在過去幾星期，大部份人只能裹着錫紙救生氈，肩並肩擠在地上睡覺；而且等候處理的時間也超過法律規定。根據法庭命令，邊境巡邏隊只允許拘留移民72小時。

CBP周五宣佈，會在德州的Eagle Pass附近，開闢一個達9萬平方呎的臨時拘留中心，以改善現時擠迫環境。美國衞生及公共服務部（HHS）亦已經和準備開放9個緊急設施，包括會議中心、改建的石油工人宿舍和軍事基地，以安置部份未成年人，以及加快審查未年年人在美國的家庭成員，和擔保人，讓他們可以盡快入境。

但邊境巡邏隊更大的挑戰是移民中的單身成年人，上月捕獲的數字達到9.9萬個，高於2月份時的71,598名。雖然拜登政府繼續沿用前朝的方法，引用《美國法典》第42章（Title 42)，以防疫為由即時遣返單身成年人回墨西哥。但即捕即解政策亦推動了同一人多次過境。雖然未清楚9.9萬人中有多少人是屬於多次偷渡，但CBP官員表示，他們拘捕的人當中有三、四成是熟口熟面。而即使是重複多次拘捕同一人，他們每次都要花同樣的時間和資源處理。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周五表示，拜登政府會繼續加強傳遞訊息，即絕大多數的成年移民會以第42章即捕即解。但當被問到3月份的數據時，她最初想嘗試解畫，但之後直接表示，「我們不會天真到看不到這挑戰，但我們關注的重點是解決方案和行動，以幫助解決無大人陪伴的未成年人偷渡問題，以及減少他們偷渡的誘因。」

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