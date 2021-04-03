美國前總統特朗普今年1月20日卸任的前一天，匆匆擴大針對委內瑞拉國營石油公司的制裁名單，上榜的包括意大利公民巴佐尼（Alessandro Bazzoni），他被指是協助委國出口原油的核心人物。豈料同名同姓者在意國至少有三人，結果其餘兩人無辜連坐，直至上周三，美國財政部才承認搞錯，但沒有道歉。

「兩個月前一個早上，我在銀行查看被封的來往賬戶時，才發現自己登上了黑名單。」薄餅餐廳店東巴佐尼前天向《晚郵報》憶述這段倒楣的經過：「初時我還以為是開玩笑，但那天是2月1日，不是愚人節，我再向銀行查詢，原來是千真萬確。」住在維羅納的他慨嘆，這些日子的生意本已被武漢肺炎疫情搞到雞毛鴨血，怎料再遭華府盯上，簡直是雪上加霜。

雖然美國政府只是明令禁止其公民和美國機構不能跟黑名單上的人和實體有業務來往，但由於美元金融體系無遠弗屆，其他有跟美國做生意的外國公司也會對受制裁者避之則吉，以免受到株連，因此，任何受到美國制裁的人物和實體，幾乎在全球都難以找到交易對象。

幸好45歲的巴佐尼提出覆核獲得受理，「經過自行在美國政府一個特別數碼平台上輸入個人資料後」，他和公司終於獲得解除金融封鎖。雖然華府沒有正式道歉，但他表示「無所謂，最重要是可以由黑名單除名，我感謝美國新政府迅速介入。」

特朗普卸任前急就章犯錯

跟薄餅店東巴佐尼一樣飛來橫禍的，還有在撒丁島的設計公司老闆巴佐尼，後者向當地傳媒承認，生意也因為制裁大受打擊，但他拒絕進一步評論事件。兩人上周同時獲得平反，美國財政部一名官員私下解釋，修正黑名單是「要避免意外禍及無辜」。

特朗普執政時動輒以制裁作為外交手段，任內黑名單每年平均新增逾1,000個名字，較其前任的奧巴馬政府多出近一倍。

美國制裁專家奧圖爾說：「特朗普政府末期，曾在非常、非常之短的時間內，大肆制裁委內瑞拉、伊朗和中國，但正因倉卒實行，會容易犯錯。」特朗普政府對委內瑞拉的原油制裁，是想向被指舞弊連任的總統馬杜羅施壓，嘗試逼他下台。

《華盛頓郵報》/路透社