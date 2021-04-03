美國國會新一宗襲擊事件，令人擔心1月「國會之亂」後，國會山莊成了吸引各種有問題人士的襲擊目標。負責檢討國會保安的陸軍退休中將奧諾雷（Russel Honore）表示：「任何一日任何時間，24/7，國會山莊都可能受襲，或者來自國內，也可來自國外。」

民主黨︰不應拿走眼冤圍欄

奧諾雷領導的專責小組，上月建議國會警察增聘854人和建立快速應變單位、設流動圍欄保護國會，以及改組國會警察的監督委員會，令國會警察局長在緊急情況可較快召國民警衞隊協防。他表示，如果國會未就他的建議採取行動，獲批留在華府至5月23日的2,200多名國民警衞隊，就應延長部署。

議員對如何平衡保安和方便公眾接觸的需要，一直有爭議。不少議員，尤其是共和黨人，都主張放寬保安。國會警察近日於是開始拆除部份外圍圍欄，放寬檢查點和讓車輛可駛得較接近國會，豈料又再出事。

眾議院一個負責國會警察撥款的民主黨籍小組委員會主席瑞安認為，事件證實不能太快放寬保安：「我知道那圍欄是滋擾，令人眼冤討厭。沒有人想要它。但問題是現時環境是否夠安全去拿掉它？」

民主黨進步派眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）則指如果兇徒不是持刀，而是AR-15步槍，死傷肯定會更嚴重。她乘機提槍管，指要禁止這類「攻擊性槍械」。

CNBC/美國《紐約時報》/霍士新聞