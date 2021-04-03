天主教教宗方濟各前日在聖伯多祿廣場為受難節主持「拜苦路」儀式，聆聽由小朋友講述他們的恐懼和夢想，並祈求天主給予希望，讓世人不會在疫情中感到迷失。

第二年因疫情減規模

今年是「拜苦路」連續第二年因疫情縮減規模，沒有在羅馬競技場舉行。幾乎空無一人的聖伯多祿廣場上有蠟燭排成十字架的形狀，約200人分別坐在方濟各的兩旁。今年的禱文由羅馬一間學校的學生和男女童軍撰寫。兒童朗讀禱文時，小組圍繞廣場行走，並在中途停下來14次，紀念14處苦路，即由耶穌無罪而問死罪至耶穌聖屍埋葬墳墓。

禱文開初以小朋友與耶穌對話的方式提到有兒童受飢餓困擾、缺乏教育或被迫當童兵，亦提到尿床的尷尬、為父母爭吵而傷心，以及害怕向大人講述黑暗的秘密但不被信任，相信是意指被性侵，亦有兒童講述在疫情下的寂寞，指不能探訪祖父母或與同學見面。每一處苦路的禱文均試圖把兒童的經歷與耶穌的經歷連結，如在第13處苦路，即耶穌死後卸下聖屍，有兒童就講述看到外公被救護車送走，之後死於武漢肺炎。方濟各就俯卧在地上，在紀念耶穌受難的儀式上祈禱。他昨日和今日都會主持復活節彌撒，今日更會發表《致全城與全球》文告。

在耶路撒冷，因以色列大力推動疫苗接種，不少地點得以開放供信徒朝聖，有方濟各會的修士帶領數百名信眾拜苦路。

路透社/美聯社