根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.3億，全球死亡人數突破284萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,066萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過55萬。巴西確診人數超過1,291萬，死亡人數超過32.8萬。印度確診人數超過1,248萬，死亡人數超過16.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利等8國確診宗數均超越100萬大關。

英單日病亡降至10人

英國周六通報過去24小時僅10人於確診28天內病故，是自去年9月初以來的最低數字。

英國境內疫苗接種達成另一里程碑，高達500萬人已接種第二劑疫苗。

官方資料也顯示，31,301,267人已打第一劑疫苗，其中500萬人如今已打兩劑疫苗，是歐洲地區最快速疫苗接種進度。

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）發表聲明說：「我們的驚人疫苗接種計劃如今第2劑疫苗已注射逾500萬劑，為那些對COVID-19最脆弱族群提供最佳可能保護，包括半數的80歲以上年長者。」

英國政府表示，英國仍順利邁向政府所設定目標，要在4月中以前為50歲以上所有人注射第一劑疫苗，並於7月底前為所有成人注射。

最新資料也顯示，英國新增3,423人確診，較前一天的3,402人染疫略增，但相較於正在對抗第三波疫情的國家如法國和德國，英國境內感染率一直穩定下降。

英格蘭地區的嚴格封鎖措施於3月29日開始鬆綁，英國首相約翰遜（Boris Johnson）可望於周一說明解除限制措施的進一步細節。

土耳其單日確診連續5天創新高

土耳其衞生部資料顯示，境內過去24小時新增44,756人確診，是自疫情爆發以來的最高紀錄。

根據7日平均值，土耳其單日確診病例目前排名全球第5高。自從政府於3月初鬆綁防疫限制措施以來，染疫人數暴增，過去5天接連創新高紀錄。

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）3月29日宣佈各種加強防疫措施，包括於4月13日開始的齋戒月期間恢復實施周末全國性封鎖。

法意開始全國封城

法國周六起正式開始採取為期4周的封城措施，民眾無必要理由，出行不得超過住所半徑10公里；非必要商店關閉；進一步加強遙距辦公。另外，宵禁令在法國本土全境仍然有效；學校關閉3周；禁止在戶外公共場所飲酒以及禁止6人以上戶外集會。

意大利周六開始一連三天復活節全國封城，限制民眾跨區出行、非必要商店須關閉、餐廳酒吧只准提供外賣。

法新社／美聯社

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