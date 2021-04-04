緬甸軍警持續以暴力手段對付示威者以至一般居民，美國有線新聞網絡（CNN）記者沃德（Clarissa Ward）日前到仰光採訪，惟多名受訪者與沃德交談後被便衣警員帶走，據報多達9人被拘留。另有目擊者稱，軍警在公路無故截停巴士，衝入車廂無差別襲擊乘客和司機，有乘客被迫令下跪，部分巴士改道避過高危路段。

受訪後被捕 軍事審訊禁家人探訪

CNN新聞攝製隊上周五（2日）獲准在仰光採訪，記者沃德（Clarissa Ward）其間走訪兩個市場街訪多人，事後卻有9名居民被捕，據報部分人受訪時曾向記者做出象徵反對政變的三指手勢，不久後便被便衣警拘捕。

綜合被捕者親友向當地傳媒提供的資訊，被捕人士中最少3人曾接受CNN攝製隊訪問，另外兩人曾拍攝攝製隊，但部分人只是因為與受訪者在一起而受牽連。目前至少一人已獲釋，但至少6人仍被扣押在仰光東北部雪碧達（Shwe Pyi Thar）地區的軍事審訊中心，亦有被捕人士的座駕遭沒收。

其中一名被捕者是23歲女子尼代丁（Yin Thet Tin），她周五下午被移送至軍事審訊中心至今，家人不獲准見她，她的一名17歲親友亦一度被拘留，但同日已獲釋。尼代丁的姊妹表示︰「我姊妹沒有做任何事，她只是去買零食，她所做的就是回答CNN記者，她是無辜的，我們希望她獲釋，安全和健康。」

人權觀察組織亞洲區副總監羅伯遜（Phil Robertson）批評，CNN未有為被捕的受訪者發聲，認為CNN應向軍方施壓，要求馬上無條件釋放因接受沃德訪問而被捕的人士，否則便應拒絕一切在內比都的大型採訪。

軍警登車踢乘客司機 扯女人頭髮

另外，軍警周六在仰光東部的北奧卡拉帕區（North Okkalapa）鎮壓示威，並實施戒嚴，據報造成至少20人死亡、數十人受傷。緬甸獨立網媒The Irrawaddy報道，軍警在當地搜查民居及印刷店，更有目擊者稱，有士兵截停多輛政府旗下巴士公司「仰光巴士服務」（YBS）的巴士，命令乘客下車，再毆打他們，亦有士兵直接登車打人。

目擊者表示︰「他們叫乘客下車和跪下。他們不但毆打乘客，還打司機」。一名女乘客在facebook發文稱，軍警亦有上車毆打乘客，「他們（軍警）登上64號巴士，用腳踢司機，又一邊腳踢男乘客，一邊拿着槍挑釁他們，說如果是男人就還手。他們還扯女乘客的頭髮，又掌摑她們」。

其他巴士在事發後紛紛改道避開軍警，路過民居時，有些住客好奇離家張望，卻激起軍警向民居開槍。居民表示︰「居民看到巴士駛過他們的住所，走出來看看發生甚麼事，軍警卻前來向民居開槍，他們一邊開槍，一邊大聲惡毒咒罵。」

緬甸The Irrawaddy網站／Myanmar Now

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