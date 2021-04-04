中國透過「一帶一路」大量借貸給發展中國家興建基礎建設，有學者發現，中國嚴苛的貸款條件，以加強對這些國家經濟及外交政策上的控制。

德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy ，IfW）上周三發佈一項研究，指中國透過一帶一路計劃向發展中國家貸款，但貸款條件會讓中國加強對這些國家的影響力。

基爾世界經濟研究所與美國智庫的專家，搜尋非洲、亞洲、拉丁美洲等發展中國家的政府部門及國會資料庫，找到中國與24國簽署的100份貸款協議，上周三發表報告分析這些協議與一般協議的差異。

研究指出，中國藉嚴苛貸款條件控制這些國家的內政，讓它們成為附庸，只要舉債國與中國斷絕外交關係、改變勞工和環保標準或「傷害中國機構的利益」，中方就有權解約，「這些條件可加強借貸人影響債務人的經濟及外交政策」。

德國學者特雷比施（Christoph Trebesch）表示，中國國有銀行可彈性決定是否繼續貸款，談判的權力很大，有些協議措辭還刻意模糊，方便中國單方面解約，迫使債務國必須馬上還款。他說如此不透明的貸款讓外界難以估計外債規模，一旦政府財政出現危機，將難以採取恰當措施。

然而，他也指中國經常貸款給沒有外資願意投資的國家，興建長期的基建，控制風險的要求高「可以理解」，他認為中國在貸款透明度需要改善，「舉債國的納稅人有權知道自己是拿甚麼作擔保」。

德國之聲／中央廣播電台

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