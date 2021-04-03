電商巨擘亞馬遜Amazon否認有旗下司機被迫用膠樽小便，與事實不符，向一位美國眾議員道歉。

事緣上周民主黨籍威斯康辛州眾議員波坎（Mark Pocan）在Twitter發文，暗寸亞馬遜反對阿拉巴馬州貝塞默（Bessemer）物流中心的工人成立工會，說：「支付工人時薪15美元，卻又摧毀工會並要工人用膠樽小便，不能令你成為『進步工作間』。」

亞馬遜官方賬號迅速回應波坎：「你不是真心相信『用膠樽小便』的說法吧？如果那是真的話，那就沒有人會幫我們工作了。」

多個新聞媒介隨即報道，有亞馬遜員工說他們確別無選擇要用膠樽解決。The Intercept網站取得內部文件，顯示亞馬遜高層也知有員工用膠樽小便的做法。

事實上，許多亞馬遜物流中心員工和司機曾經投訴其僱主無良。

亞馬遜發表聲明向波坎道歉，承認推文不確，沒有想過龐大的司機團隊，卻誤將焦點放在物流中心上，說每個物流中心都有數十個洗手間供員工使用。

波坎不滿回應，周六反擊說：「不是關於我，是關於員工，你們沒有給予員工足夠尊重和尊嚴......由承認為所有員工營造的工作環境不及格開始，為所有人改正錯誤，最後讓他們在不受干預情況下成立工會。」

亞馬遜貝塞默物流中心工人上周一就成立工會投票，結果並未公佈，亞馬遜強烈反對。

法新社

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