伊拉克有一名男嬰天生有三根陰莖，需要動手術切除多餘的兩根，是全球首宗有記錄的病例。印度在2015年也有嬰兒天生3根陰莖的報道，但礙於沒載入醫學期刊，無法確認為正式記錄。

這名嬰兒是庫爾德人，來自杜霍克（Duhok），父母在他3個月大時發現他陰囊異常腫漲，經醫生檢查後發現，男嬰陰莖底部長出了「分支」，長約2厘米；另在陰囊下方長出了陰莖，長約1厘米。醫生表示，男嬰正常陰莖以外的兩根陰莖都沒有尿道，所以可以施手術割除。報道指，手術順利，男嬰在一年後覆診也沒有出問題。

嬰兒為何「天生異稟」，原因仍然未明。據悉男嬰在母體時未有受過藥物影響，家族也沒有異常遺傳基因。而類似病例可能曾經於2015年在孟買出現，當地報章當時頭條報道，一名兩歲男童天生有3根陰莖，當中只有一根可排尿，而且沒有肛門，醫生為他施手術切除多餘的陰莖。不過，事件沒有刊載在醫療期刊，所以如今無從考證。

400年來錄100宗雙陰莖病例

今次全球首宗3陰莖的病例報告由醫生賈巴里（Dr. Shakir Saleem Jabali）撰寫，已刊登在《國際外科病例報告雜誌》（International Journal of Surgery Case Reports）。至於雙陰莖的紀錄，至今約有100宗記錄，最早出現於1609年。據指每500萬至600萬名男嬰便可能有一人有雙陰莖，部份人的兩條陰莖都有能力排尿和射精。

2015年一名被稱為「雙陰莖男子」（Double Dick Dude）的人曾經在網上爆紅，自稱有兩條10吋（約25厘米）長的陰莖，並在網上論壇「Reddit」開設「你問我答」帖子，吸引1.7萬人留言。

美國《紐約郵報》

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