美媒周六報道，有人在網上黑客論壇免費公開逾5億Facebook用戶個人資料，包括電郵、手機號碼等，縱然fb指那是「舊聞」。

以色列網路罪行情報公司Hudson Rock創辦人加爾（Alon Gal）周六在Twitter表示：「全部5.33億個fb紀錄已免費公開。」他譴責fb「徹底疏忽」。

美國財經網站「Business Insider」報道，部份外洩資料似乎並非「過氣」，部份電話號碼仍隸屬於那些fb賬號持有者。「意味倘若你擁有賬號，極度有可能那個賬號所使用的電話號碼已外洩。」

fb表示，Business Insider及其他報道皆屬舊聞。fb發言人告訴法新社：「這是於2019年報道過的舊資料。我們已於2019年8月解決這個問題。」

加爾於1月推文表示，受影響資料涵蓋來自106個國家的5.33億fb用戶個人資料，包括超過3,200萬個美國用戶、2,000萬法國用戶以及1,100萬英國用戶等，當時那些資料的持有者試圖販售它們。

那些資料包括電話號碼、完整姓名、生日，以及部分帳號的電郵地址和關係狀態。

美國科技網站Motherboard今年1月曾報道，有人在Telegram兜售大量Facebook用戶手機號碼。

加爾表示：「壞蛋肯定會把那些資訊用於社交工程、詐騙、入侵以及行銷等。」他告訴路透社，fb用戶未來幾個月應該提防已取得他們電話號碼或其他隱私者發動「社交工程攻擊」。社交工程被指通過與他人的合法交流，來使其心理受到影響，做出某些動作或者是透露一些機密資訊的方式。這通常被認為是欺騙他人以收集資訊、行騙和入侵電腦系統。

英國政治顧問公司劍橋分析（Cambridge Analytica）2016年挪用逾8,700萬fb賬戶私隱，用於2016年美國大選放置針對性廣告，fb處理私隱政策備受詬病。

法新社／路透社

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