今年7月1日是英國戴安娜王妃60歲冥壽，威廉王子和哈里王子早已計劃屆時在肯辛頓宮，為亡母的紀念雕像揭幕，然而哈里去年與妻子梅根搬到美國，早前更接受專訪批評皇室虧待他和梅根，使計劃出現變數。英國《星期日太陽報》報道，威廉和哈里近日已就戴妃雕像的設計達成共識，被視為二人修好的第一步，據報兩人的堂姐扎拉（Zara Tindall）在哈里專訪後，曾助兩兄弟講和。

威廉與哈里早於2017年戴妃逝世20周年時，已宣佈將為戴妃立像，又成立專責小組跟進工程。不過哈里自從2018年婚後，屢傳與哥哥一家不和，近期的連串風波使二人種下更深嫌隙。

《星期日太陽報》較早前曾引述皇室人員指，威廉和哈里在雕像揭幕儀式和好是「無法想像」，不過消息人士透露，二人都很重視造像工程，願意放下個人分歧完成工作。

《星期日太陽報》最新報道指，威廉和哈里委託的雕塑家蘭克—布羅德利（Ian Rank-Broadley）早前聽取二人對雕像的意見，威廉哈里與布羅德利緊密合作，並對設計達成共識，現時雕像設計已完成，是專訪事件後兩人關係的首個正面迹象。雕像現在可望如期於7月1日在肯辛頓宮花園揭幕，暫未知哈里會否出席。

傳安妮公主女兒當和事佬

報道又透露，威廉和哈里在奧花雲費專訪後的和事佬，原來是安妮公主的女兒扎拉（Zara Tindall）和丈夫，他們早在過去一年，已持續擔當兩兄弟商談的中間人，專訪事件後亦嘗試在二人間居中調解。扎拉與威廉向來關係良好，她亦不拘泥於皇室身份，早年已嫁給平民，故跟放棄皇室要職的哈里亦同聲同氣。

早前皇室研究者坎貝爾（Colin Campbell）曾猜想，梅根口中歧視她寶寶膚色的皇室成員，有可能是安妮公主。

英國《星期日太陽報》/英國《星期日郵報》

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