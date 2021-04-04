英國多個城市周六有數以千計民眾上街遊行，反對國會正審議的《警察、罪案、判罪與法庭法案》，該條例授權警方對示威施加更多限制，並可向拒絕遵從指示的示威者罰款。工黨前黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）亦現身倫敦遊行現場，呼籲民眾捍衞示威權利，但部分示威者在集會完結後未有離開，10名警員受傷，警方拘捕26人。

倫敦上月發生夜歸女遭警員綁架殺害案，當地居民悼念遇害身亡的33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard）期間，遭警方武力驅散，引申到警權、限制示威自由的關注。

不服從警員指示可罰款$2.7萬

國會目前審議的法案版本中，警方有權以噪音或滋擾為由，對示威活動施加更多限制，若拒絕遵從指示者可被罰款2,500英鎊（約2.7萬港元）。當局指修例原意是避免2019年「反抗滅絕」示威場面重現，反對修例者則不滿示威自由遭收緊。

繼上月15日逾千民眾在國會廣場示威反對法案後，昨日示威在全國「遍地開花」，其中倫敦的遊行路線途經白金漢宮、唐寧街，最後抵達國會廣場。示威者高舉要求撤回法案的標語，部分人因應埃弗拉德案，要求加強保護女性，也有人要求正視種族歧視問題。

郝爾彬︰為示威權利站出來

工黨前黨魁郝爾彬在國會廣場表示，稱法案令抗議活動未經警方批准不得舉行，「為示威權利站出來，為你的聲音被聽見站出來」，形容「沒有抗爭，沒有改變」。

郝爾彬認為上月悼念埃弗拉德的活動是「完全正確和適當」，而隨後的示威正是由於警方驅散悼念民眾而引發，「我想要一個社會，那裏可以在街上安全步行，你可以發聲，你可以示威而不需要警方或內政大臣批准」。

警員因應去年英國反種族歧視示威期間，已故首相邱吉爾銅像被塗鴉和破壞，周六特別派員保護銅像。集會傍晚結束後，有不願離開的示威者與警方發生衝突，警方指有10名警員輕傷，當局以襲警等罪拘捕26人。

除了倫敦，威爾斯城市卡的夫（Cardiff），英格蘭北部城市利物浦（Liverpool）、曼徹斯特（Manchester）及紐卡素（Newcastle）均有示威遊行。在西南部城市布里斯托（Bristol），逾千人參與和平集會。

今次亦是當局放寬防疫措施後首次大規模遊行。隨着疫苗推出後，英國的武漢肺炎疫情有所放緩，上周一批准6人或兩個家庭在室外聚會，亦有特例批准6人以上的戶外抗議活動，發起人需進行風險評估，並設立措施防止病毒傳播。

英國廣播公司／英國《星期日電訊報》／美聯社

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