蘇彝士運河阻塞消化完畢

蘇彝士運河管理局（SCA）周六表示，早前由長榮海運貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）擱淺造成的交通阻塞，如今已經得到紓緩，當局已就事件展開調查，並將在數天公佈結果。

蘇彝士運河管理局的調查人員上周三起調查擱淺原因，「這項調查進行順利，還需要兩天的時間，然後我們將會公佈結果」。管理局主席雷比（Osama Rabie）坦承，事件令埃及的國際航運和聲譽受損。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）表示會增加投資，以確保不會重蹈覆轍，而蘇彝士運河管理局則呼籲增加新的拖船和挖土機。

未開封30年前馬里奧兄弟遊戲66萬美元成交

一隻在30多年前購買、未開封的《超級馬里奧兄弟》遊戲，周五在美國達拉斯一間拍賣行拍賣，結果以66萬美元（約513萬港元）成交。負責的海瑞得拍賣行（Heritage Auctions）表示，這是電子遊戲史上最高的成交價。

該遊戲對應的主機為俗稱「紅白機」（Family Computer）的美國版「Nintendo Entertainment System」，遊戲封存在一個透明塑料盒，據指這是在極短時間生產的版本。

海瑞得指擁有人在1986年購買遊戲作聖誕禮物，並一直放在抽屜至今。擁有人說：「由我購買以來，它一直在我辦公室桌子下面。我沒有想過做任何事。」

美國《紐約時報》／中央廣播電台／共同社

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