【一波未平】美國國會山莊因應今年初「國會之亂」而加設的保安圍欄上月剛移除，詎料未足兩星期又發生襲擊事件：前日下午有人駕車撞向兩名國會警察，當場被警察擊斃，兩名被撞倒的警察一死一傷。兩黨議員近期都力促恢復正常保安措施，今次事件或令各方三思。

據國會警察局署理局長皮特曼（Yogananda Pittman）公佈，疑犯駕駛汽車撞倒兩名國會警察，然後撞上障礙物，他隨後下車，持刀衝向警員，結果被警員當場擊斃。至於被車撞倒的兩警，其中當差18年的埃文斯（Williams Evans）傷重不治，受傷警員情況穩定，無生命危險。

國民警衞隊重裝戒備

探員表示，初步判斷事件與恐怖主義無關，但疑犯動機仍待調查。據報疑犯是來自印第安那州的25歲非裔男子格林（Noah Green），無犯案紀錄，不在國會警局或華盛頓大都會警局的監視名單上，亦未發現他與任何國會人員有關係。

事發地點在國會山莊參議院部份的入口外約91米，是平日參議員和職員會經過的安全檢查站。目前國會正休會，大部份議員都返回本身選區。

事發後幾分鐘內國會山莊就進入封鎖狀態，維持逾一小時，數十輛警車飛快趕到現場，數十名全副防暴裝備的國民警衞隊人員迅速就位，場面令人憶起1月6日「國會之亂」。當日有接近140名國會警察受傷，一人被殺，另一人其後自盡。皮特曼前日亦稱，經過三個月前示威者衝擊國會，「國會山莊警察正處於困難時期，如今又發生這種事」。

總統拜登對於發生襲擊及警員殉職感到「悲痛」，向家屬「衷心慰問」，並下令白宮下半旗致哀。國會同樣下半旗，眾議院議長佩洛西稱埃文斯是「保護我國民主殿堂的烈士」，並且盛讚國會警察，指「這些英雄以1月6日展現的非凡的無私與服務精神，今天再次冒生命危險保護我們的國會山莊和我們的國家」。

「國會之亂」快滿三個月，惴惴不安的華盛頓本來正慢慢回復正常；前周末國會山莊外圍一道有鐵鈎的圍欄剛拆除，四周道路重開，巡邏及駐守的國民警衞隊人員數目也有所減少。

「國會之亂」傷口再裂

民主共和兩黨議員對圍欄都欲「除之而後快」，因為封路令居民極不便，更令人一直憶起國會受襲擊造成恐懼；多名議員力促重開國會山，認為即使有風險，但代表着美國民主的地方，公眾該可自由出入才是。惟經過前日事件，議員同意對國會山莊今後保安水平需審慎考慮。

負責國會山莊安全事務的眾院撥款小組委員會，其民主黨籍主席瑞安（Tim Ryan）表示議員將會「檢討一切措施」，不只是圍欄，也會探討國會警察的人手、架構和情報能力，「（國會之亂）傷口結的痂今日被撕掉，我們必須痛定思痛」。

美聯社/路透社