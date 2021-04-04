今天是基督宗教的復活節，也是全球在武漢肺炎疫情下面對的第二個復活節。天主教教宗方濟各周六在梵蒂岡聖伯多祿大教堂，主持至聖之夜逾越節守夜禮，他發表復活節文告時，坦言人類正處於疫情的黑暗時刻，勉勵信眾不要失去希望。

連續兩年逢疫情 僅200人出席

受疫情影響，梵蒂岡的各項復活節活動與去年一樣，需實施嚴格社交距離措施，亦限制參加人數，無論是周五的受難日禮儀還是周六的逾越節守夜禮，都只有約200名信友及神職人員參加。

在逾越節守夜禮上，方濟各先手持蠟燭進入教堂，然後把燭光傳開，點亮其他信徒手上的蠟燭，其後教堂才開燈。方濟各的發言圍繞復活節「重生」的訊息，指即使現在人類面臨艱難歷史，天主也在創造新的事物，形容是「在心靈的廢墟創造藝術」。

方濟各表示，信友應在如今的「月復月的黑暗疫情時期」傾聽上主，形容「衪邀請我們重新開始，以及永遠不要失去希望」，因為天主總會在困難中創造新生，耶穌對世人的愛也是無止境，「你的眼淚會流乾、恐懼會被希望取代」。

方濟各呼籲信眾，在逆境下要信靠天主，「天主仍然活着並充滿驚喜，耶穌從死裏復活，從未停止令我們感到奇妙。信仰並非一本記載往事的相簿，耶穌不會過時。祂每日與你同行，在你每次忍受考驗當中，在你最深刻的希望和夢想之中，即使你感到失去所有，你要向耶穌的奇妙保持開放。祂肯定會令你驚喜」。

德新社/天主教通訊社

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