緬甸軍方推翻民選政府並血腥鎮壓示威，血流成河，受到國際譴責，但俄羅斯卻始終堅定支持緬甸軍方，上周更表示要加強和緬甸軍方的合作。熟悉東南亞地區局勢的資深記者卡維(Kavi Chongkittavorn)發表分析文章，指出基於地緣戰略已出現改變，俄羅斯或想趁機會插手緬甸事務，加強在印太地區的部署和影響力，除了供應武器，莫斯科未來對緬甸的燃氣資源勘探也有興趣。

俄羅斯副國防部長福明(Alexander Fomin)3月底訪問緬甸兩天，出席武裝部隊日的巡遊活動，是緬甸軍方政變以來到訪的最高層級外國官員，中國、印度、泰國、越南等國也有派軍人出席，其他國家則杯葛這次慶祝活動，抗議緬甸軍方的血腥鎮壓。福明毫不掩飾地說俄羅斯有意加強與緬甸的軍事聯繫，又指對方是「在亞洲的可靠盟友和戰略夥伴」。俄羅斯又說緬甸軍方奪權「純粹是一個主權國家的內部事務」。

卡維的文章提到，根據斯德哥爾摩國際和平研究所2019年的研究，俄羅斯是緬甸主要的軍火供應來源。《莫斯科時報》報道，在政變發生前兩周，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）訪問緬甸並簽署協議，為其提供強大的Pansire-S1防空系統，Orlan-10E監察無人機和雷達設備。自2000年代，緬甸已買下俄羅斯30架訓練機、10架米-24和米-35P直升機，8台「Pechora-2M」防空導彈系統，緬甸亦已簽下合約，購買6架蘇-30戰機。緬甸2010至2019年共花費24億美元(187億港元)在武器上，當中有8.07億美元(63億港元)是花在俄製武器。

俄羅斯和中國一直在聯合國安理會上聯手為緬甸護航，阻攔通過譴責軍政權的議案及聲明，相對中緬有時會出現關係緊張，俄緬關係可說一直十分堅定而忠誠，在整個普京時代，緬甸一直被視為通向東盟的門戶。隨着緬甸逐漸融入地區經濟，俄羅斯也因此得益。普京一直在東南亞地區推動他構想的歐亞經濟聯盟（EAEU），同時呼籲歐盟成員國與EAEU建立聯繫，而泰國和越南對這項自由貿易協定也感興趣。

俄羅斯亦向緬甸提供軍事協助和訓練，近2,000名緬甸軍人在俄羅斯受訓，包括學習核子科學，單在2016年，俄羅斯就向緬甸學生提供超過300份獎學金。俄羅斯在中東地區扮演重要的調停角色，在敍利亞、利比亞、阿美尼亞等地區衝突，都有影響力，提升不少國際地位。卡維認為，如果俄羅斯決定加深在緬甸的影響力，也將會成為東南亞國家之間主要的「催化劑」之一。

在奧巴馬年代，華府希望加強與緬甸的關係，令仰光政府不要沾上北韓的核武計劃，北韓卻希望把核武和導彈技術輸出給緬甸。而現總統拜登的外交政策着眼於人權和民主常規，混亂的施政紀錄可能不利於與區內國家加強關係。在這個時機，緬甸就是俄羅斯最強的聯繫、同時也是美國最弱的一環，甚至遲早會成為拜登的絆腳石。

卡維在文章指出，過去數年，俄羅斯嘗試擴大與緬甸的合作，希望更多元化，涵蓋經濟、文化和科學範疇，雖然俄羅斯尚未在緬甸進行大量投資，但未來將增加對燃油和天然氣探索的興趣。「無論如何，鑑於區內的地緣戰略轉變，莫斯科將在印太地區中心加強部署和影響力。」

緬甸The Irrawaddy網站

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