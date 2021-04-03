美國疾控中心（CDC）前日更新指引，允許完成接種武漢肺炎疫苗的國民在國內旅遊，毋須接受檢測或隔離，但仍建議戴口罩和保持社交距離，為放寬防疫限制邁進一大步。

荷蘭停為60歲以下打AZ

完成接種疫苗的定義，是注射最後一劑疫苗後14日。這批人雖然可較自由地在國內出行，離境旅遊時如目的地沒有要求，也可豁免檢測，但入境時仍要在上機前先取得陰性檢測證明，抵埗後三至五日內要再接受檢測，只是毋須隔離。

美國至前日已有5,600萬人完成接種疫苗，佔人口約17%，也有逾億人注射過最少一劑疫苗，為放寬出行提供有利條件。惟該國上周每日平均新症數字為6.6萬，比前兩周多逾萬，情況未容樂觀。CDC主任瓦倫斯基稱縱使更新了指引，她仍不建議民眾這時勢出行。

另外，正廣泛使用的牛津/阿斯利康（AZ）疫苗再傳出不利消息。荷蘭當局公佈有五人打過這款疫苗後，出現血栓和血小板數量低個案，遂暫停為60歲以下民眾接種。英國藥品和醫療產品監管署則公佈，全國至今共有30宗接種該疫苗後出現血栓的個案，比率為約60萬分之一，其中七人死亡，但強調未有證據指該疫苗引致血栓，接種的好處遠大於風險。

年初接種過俄羅斯「衞星五號」疫苗的阿根廷總統費爾南德斯昨日宣佈染疫。他透露自己輕微發燒，身體狀況良好，正按指引接受隔離，將繼續履行職務。

美聯社/路透社