25歲非裔疑兇格林，前年才在維珍尼亞州的克里斯托弗新港大學金融系畢業，舊同學對曾經是模範運動員的他涉嫌殺警莫不感到震驚。可是，格林的哥哥布倫丹承認，弟弟早在大學期間已因濫藥妄想受到室友及足球隊隊友迫害，情況近年更越趨嚴重。

指華府是黑人頭號敵人

布倫丹指格林曾經表示過，「腦海有把聲音着他自殺」，結果他天真的跳入馬路被車撞倒入院，弄得滿身傷疤。大約兩周前，格林突然再致電哥哥求救，哭着說「情況一團糟」，結果布倫丹同意格林搬來維珍尼亞州一起居住。

受精神困擾和失業雙重打擊的格林，曾在社交網站提及「末日」，又投訴近年「住所屢屢受到闖入、食物被下毒、遇襲、在醫院未經同意開刀、思想控制」，他上周更自稱遭到中情局和聯邦調查局折磨，全賴信奉「伊斯蘭國度」牧師法拉罕的學說方能捱過云云。

「伊斯蘭國度」鼓吹黑人民族主義，格林形容法拉罕是「耶穌」，並贊同對方指「美國政府是黑人頭號敵人」之說。他說：「老實說，這幾年已夠苦了，但過去幾個月更苦，我熬過人生最大、最難以想像的考驗，這些苦難只是我辭職的部份原因，失業最終是為了尋求一段精神之旅。」

布倫丹指弟弟在案發前一晚曾經狂性大發並離家出走，其後發回一個短訊，表示「對不起，我要去當流浪漢了，感謝你所做的一切，小時候抬頭望着你，啟發了我很多。」布倫丹未料到格林今次會一去不返。fb在案發後以違反公司政策為理由，移除了格林的fb及IG賬戶。

《華盛頓日報》/ 法新社