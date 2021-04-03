英國哈里王子和妻子梅根上月接受專訪大數皇室不是，種族歧視指控更令英國皇室飽受左翼批評，甚至再次掀起英聯邦國家去留討論。於新一輪風波下，英女皇在復活節前夕出席公開活動並展示生活近照，正面迎接挑戰，務求維護英聯邦制度。儘管最終決定權在英聯邦國家人民手上，但分析指英女皇登基近70年經歷無數風浪，其影響力始終不容忽視。

英女皇本月21日將迎來95歲生日，她不只是英國君主，也是包括澳洲和新西蘭在內15個英聯邦國家的象徵式元首。礙於年事已高，她近年已絕少外訪，而武漢肺炎疫情甚至令她長期留在溫莎堡。

隨着英國越來越多人已接種，英女皇本人亦即將注射第二劑疫苗，可望參與更多皇室公開活動。在上周三她便前往薩里郡的拉尼米德（Runnymede）出席澳洲皇家空軍建軍100周年的活動，成為她今年首次親身參與公開活動。

面臨英聯邦土崩瓦解挑戰

這項活動可謂別具深意，自從3月梅根受訪後，澳洲掀起有關脫離英聯邦的討論，加上巴巴多斯（Barbados）去年已宣佈改行共和制，種種情況累積起來令英女皇再一次要應付英聯邦可能土崩瓦解的危機。

雖然已有10年未踏足澳洲，但女皇選擇出席這次澳洲皇家空軍的活動，分析指正是表達她沒有忘記澳洲的信息，同時向世界傳達澳洲的價值。她在演說提到：「於我在位期間，澳洲皇家空軍表現出重大的奉獻精神，並在世界各地許多衝突中捍衞了我們的自由。」

英女皇的信息受到澳洲傳媒重視，澳洲新聞網便在頭條報道：「自梅根哈里訪問後，英女皇在首次公開露面向澳洲點頭」。

當然危機至今尚未過去，力主擺脫英聯邦君主制的組織「澳洲共和運動」（Australian Republican Movement）仍希望抓住皇室展露弱勢的時機。組織主席西蒙斯（Peter Fitz Simons）形容：「我們實際上看到的，是極端地失去作用和潛在的種族主義。」據報組織準備在年底前公佈有關改行共和制的憲法修訂建議。

戴妃死後澳已冒起擺脫英聯邦討論

其實這並非澳洲首次出現擺脫英聯邦的討論。在戴妃車禍喪生後，澳洲曾經在1999年公投是否繼續承認英女皇為元首，但未能通過。

分析指今次梅根專訪的破壞力是否堪比戴妃身亡，要由澳洲人自行定奪，但歷史告訴世人「永遠別低估英女皇的影響力」。

美國有線新聞網絡

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