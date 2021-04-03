美國疫情嚴重，原住民成為其中飽受忽略的一群。華盛頓州一個原住民健康組織表示，曾向政府要求支援並申領個人防護裝備，誰知卻收到一箱屍袋。原住民埃克霍克(Abigail Echo-Hawk)化悲憤為力量，把屍袋縫製成傳統土著服飾，每個設計小環節都含有深意，象徵了「療癒」和「復原」。

去年疫情蔓延時，埃克霍克心知西雅圖難免也會受到衝擊，她工作的西雅圖印第安健康局(Seattle Indian Health Board)資源不足。她說：「我很害怕，真的害怕，我們應該怎辧？我們如何能做好這事？以我們手上僅有的資源，我知道民眾會受到災難式影響。」

批評政府賤視原住民性命

西雅圖印第安健康局向聯邦及州政府求助，要求發送個人防疫保護衣準備迎戰疫情，可是去年3月竟收到一箱屍袋，埃克霍克說反映了政府是如何賤視原住民的生命，在疫情下這種態度更見嚴重。當晚她哭着駕車回家，想着前路茫茫，健康局根本用不着這些屍袋，因為他們的設施中若有人死亡，只會召救護車處理。

最後埃克霍克想到用這些屍袋去製作原住民傳統的緞帶裙(ribbon dress)，不只在製裙的過程中令她得以治癒，裙子的每個設計都象徵着治療和復原。

印第安人的緞帶裙起源於1800年代，當時的土著跟歐洲移民交易取得一些布料，巧手工匠就用來裝飾衣裙。埃克霍克說裙上每條緞帶都代表着一個禱告，在她的文化知識引領下，埃克霍克的「屍袋裙」縫上了繁複的緞帶，繫於腳趾用來辨認遺體的小牌子變成衣袖流蘇，紅色針步是模仿解剖用的縫線，也象徵疫情下人們經歷的創傷和損失的人命。

衣飾上每個細節都有深意

裙子前襟綴着三排圓形小鏡子，象徵反射出不好的思想和精神。埃克霍克說她告訴孩子，這些小鏡子會反映出那些不送防護裝備卻送來屍袋的人。黃色印花布的摺邊上重複寫着她的個人箴言「我是祖先堅毅不屈的實證」，她的祖先來自中西部Pawnee部落，該部落人口在一世紀間由3.8萬人減少到只剩約700人。

埃克霍克希望這件作品提醒人們關注原住民社區受到的不平等待遇，同時關注原住民婦女失蹤及被殺害的困境。美國疾病控制及預防中心（CDC）的數據顯示，原住民受疫情的影響不成比例，染病機率是白人的3.5倍，死亡機率是白人的1.8倍。另外原住民女性與女童受暴力威脅的機率是白人的1.7倍，原住民女性被謀殺比率甚至高過某些國家的全國平均值10倍。

裙身上三個觸目驚心的紅色手印就是向「失蹤及被殺害土著婦女運動」致敬，丈夫曾建議為安全計遮掩手印，但她認為一旦有天她失蹤了，這些手印會成為尋找她的關鍵，她告訴兒子若她失蹤了，「就用這些手印和指紋來找我，絕不要放棄尋找。」

埃克霍克花了六個月時間製作這條「屍袋緞帶裙」，並放在她的Instagram賬戶上，引起關注。作品登上時尚雜誌《Vogue》，今年10月也會在丹佛（Denver）的原住民電影藝術節中亮相。

美國《西雅圖時報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !