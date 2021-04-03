約旦軍方周六表示，已告訴國王阿卜杜拉的同父異母弟弟兼前王儲哈姆扎（Hamza bin Hussein），要求他中止針對國家安全穩定的行動。哈姆扎同日發放片段，自稱被軟禁。

軍方在國營通訊社發表聲明，更廣泛、持續的調查，一名前大臣、一名王室成員等多人被扣留。武裝部隊參謀長聯席會議主席胡奈提（Yusef Huneity）否認哈姆扎被捕，但叫對方停止用作針對約旦安全穩定的活動。

知情人士透露，安全部隊到達哈姆扎寓所展開調查，說這次行動是針對一項破壞約旦安全的陰謀。

《華盛頓郵報》報道，約旦當局扣留哈姆扎，拘捕近20名「威脅國家穩定」的人。

被捕的包括負笈美國的國王親信阿瓦達拉（Bassem Awadallah）及王室成員謝里夫（Sharif Hassan Ben Zaid）。阿瓦達拉是財政大臣，也曾任沙地阿拉伯王儲穆罕默德的顧問。

一名知情美國前官員表示，陰謀不涉政變，涉事者計劃推動示威，「看似獲部族支持的人民上街起義」。

英國廣播公司播出由哈姆扎律師交來的片段，當中哈姆扎聲稱被當局軟禁，指國家領導層腐敗無能。他說，軍方將領周六早上探過他，告訴他不准外出、與另人通訊或者見面。他說他的保鑣已被調走、電話和互聯網中斷，只能以衞星網絡與外界聯絡。他說自己雖然沒有直接批評國王，但卻參與批評國王的會議，因此受罰。他聲稱對軍頭說：「我並非令統治崩潰、令統治架構過去15至20年來一直腐敗無能的人。」

約旦傳出「安全穩定」受威脅後，多個中東國家以至盟友美國紛紛表示支持國王阿卜杜拉。

阿卜杜拉2004年突然罷黜身為王儲的同父異母弟弟哈姆扎，聲稱「要讓他今後有更大的自由和活動空間」，同時改立兒子胡辛為新王儲。自此哈姆扎被邊緣化，對王室不成威脅，但他與怨氣沖天的部族要人建立關係，卻惹起關注。約旦近年經濟萎靡不振，武漢肺炎疫情更是雪上加霜，部族領袖最近號召示威抗議王室腐敗。當局鎮壓過幾次示威，扣留數十人。

阿卜杜拉1999年在父親兼國王胡辛（King Hussein）逝世後成為新國王，20多年來與美國及其他西方國家建立緊密關係，對抗極端組織「伊斯蘭國」之戰是重要一員。

美聯社／路透社

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