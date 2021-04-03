緬甸傳媒報道，軍警周六再在中部城鎮蒙育瓦（Monywa）以實彈射擊示威者，造成最少四死；南部城鎮直通（Thaton）也有一人遭擊斃。軍方還向40名網紅和記者發通緝令，指控他們發放煽動武裝部隊叛變的資訊。

在東部孟邦，一名男子腹部中槍，送院途中不治。

在蒙育瓦，一名示威者指軍警不停發射震撼彈和實彈，示威者走避，之後架設路障，其間一人頭部中槍，當場死亡。救援人員表示，兩人與軍警對峙時頭部中槍。網上流傳片段顯示，示威者在槍聲中將一名頭中槍流血青年送到安全地方。

根據新聞網站「勃固周報」（Bago Weekly Journal）報道及勃固（Bago）居民報稱，一名男子遭射殺，勃固一名男子被槍傷。

第二大城市曼德勒和北部城鎮帕敢（Hpakant）周六也有反政變示威。國營傳媒周六晚報道，一名警員遭割喉倒斃街頭，指是「不正直之徒」所為。

緬甸傳媒Myanmar Now報道，至少7人被軍警槍傷，其中兩名重傷者被軍方扣留。

新韓銀行仰光分行女職員中槍亡

南韓新韓銀行仰光分行周五表示，日前遭緬甸軍警襲擊而受傷的33歲緬籍女職員，周五搶救無效身亡。這是上月2日緬甸發生軍事政變後，當地韓企首名遇難者。

死者上周三下午乘坐公司車下班途中遭到軍警槍擊而頭部受傷，雖立即被送至醫院接受治療，但最終不治身亡。當時緬甸軍警在事發地附近設路障查車，新韓公司車疑沒有停下而遭槍擊。

事發後，新韓銀行決定臨時關閉仰光分行，當地所有職員改為居家辦公。新韓銀行還考慮分階段撤離派駐人員，必要的業務將由韓國總行提供支援。

緬甸軍方所屬妙瓦底電視台周五報道，緬甸警方依據《刑法》第505條A款對40名演員、歌手、導演、網紅發出拘捕令。這些演藝人員被指利用知名度支持抗議活動，支持非法組織聯邦議會代表委員會，並鼓動公務人員參加罷工。

緬甸警方曾於2月17日對6名藝人發逮捕令，並於2月20日逮捕了演員盧敏（Lu Min）。導演納吉（Na Gyi）等人在被立案追捕後依然活躍在社交平台，支持抗議活動。

若被裁定觸犯《刑法》第505條A款，最高可判監三年。

CNN記者沃德（Clarissa Ward）日前獲邀進入仰光採訪，惟五人與沃德交談後被扣留，包括一對姊妹。她們的一位親戚亦被扣查。當地傳媒指兩姊妹受訪時曾做「豎三指」反軍政府手勢。

路透社／法新社／美聯社

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