全球各國陸續為民眾注射武漢肺炎疫苗，希望盡快恢復經濟。英國計劃本月起試行疫苗護照，市民入場觀看體育賽事或演唱會，需出示證明，但據報公共交通工具或零售店。泰國則分階段放寬遊客入境限制，能夠提供接種疫苗證明的旅客，本月起可縮短隔離時間，明年起更無須隔離。

英格蘭足總盃試行疫苗護照

英國當局早前宣佈，髮廊、健身室和戶外食肆，以及圖書館、博物館、動物園和主題遊樂園等，將從4月12日起恢復營業。據英國廣播公司（BBC）報道，政府計劃於本月起試行疫苗護照，恢復舉辦體育賽事和演唱會。疫苗護照預料將列出曾否接種疫苗、或近期檢測結果，或過去6個月內被檢測出陽性，被判定為自然免疫等情況。

當局表示，不希望疫苗護照實施範圍延伸至公共交通工具或一般商店。而國民保健署（NHS）正研究讓民眾透過應用程式（App）或紙本方式出示疫苗護照，亦與專家研究如何讓不適合接種疫苗或接受篩檢的人列為例外。

首場試行活動是本月16日在利物浦舉辦的一場喜劇之夜，觀眾入場前及表演結束後須接受檢測。計劃將延續至5月中旬，包括英格蘭足總盃準決賽和決賽、世界桌球錦標賽、利物浦多場活動包括商務會議與電影放映會都將採用。

泰分四階段放寬措施迎遊客

泰國亦研究逐步解除入境限制，疫情指揮中心3月31日宣佈，從4月起，出示完整接種疫苗證明的旅客入境隔離期從14天縮短至7天，隔離期間只需檢測1次，並提供登機前72小時檢驗證明。

至於無接種疫苗、只接種一劑或第二劑接種時間距離入境時間在14天以內的旅客，入境泰國須隔離10天，隔離期間將檢測兩次。泰國政府認可疫苗包括中國科興、英國阿斯利康、強生、輝瑞及莫德納藥廠生產的疫苗。

至於第二階段從7月1日開始，能提供完整接種疫苗證明的旅客入境布吉（Phuket）不需隔離，仍需在機場接受核酸檢測（PCR Test）及其手機安裝追蹤行程的App。第三階段由10月1日開始，不需隔離地點擴大至喀比（Krabi）、攀牙（Phangnga）、清邁和芭堤雅。第四階段從明年啟動，持疫苗證明入境全國都不需隔離。

布吉旅遊協會主席蒲吉帝（Bhummikitti Ruktaengam）之前表示，島上居民將優先接種疫苗，並預計布吉先行開放，可為泰國帶來約300億泰銖（約75億港元）收入。

中央社／英國廣播公司

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