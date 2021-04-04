法國周一將與「四方安全對話」（Quad），即澳洲、日本、美國、印度四國，在孟加拉灣展開軍演，為期3天，這是「四方安全對話」所有成員國，首次參加這項由法國主導的聯合軍演。

聯合軍演「拉佩魯茲」（La Perouse）2019年由法國發起，美國、日本和澳洲的海軍也受邀參加，今次是印度海軍首次參加這場聯合軍演。

法國駐新德里大使館周三發聲明指，軍演「讓這5個志同道合、擁高端海軍力量的國家建立緊密聯繫、提升技能、在自由及開放的印度洋促進海洋合作」。兩艘法國海軍艦隻已在上周二抵達南印度，聯合軍演結束後，海軍戰鬥群將穿越南海航行到日本。

國防和戰略事務分析師比平德拉（N.C. Bipindra）說：「明顯地，中國將是近距離觀察的（國家）之一，其近年透過激進的軍事行動，提高在印太平洋地區的利益。」法國國際關係學院副研究員聖梅扎德（Isabelle Saint-Mezard）形容軍演反映法國希望促進海洋法、航行自由、和平解決衝突、及基於規則的多邊秩序，又指「這種彈性、仍未制度化的合作」，對於在廣闊的印度洋中展開行動，是一項具有優勢的工具。

印度國家安全委員會秘書處前副總監潘卡杰（Pankaj Jha）指出，軍演目的是要加強法國、澳洲及印度三國，及法國與「四方安全對話」在印度洋的合作機制。「法國意識到中國特定的海上行動（搜尋礦產和資源），尤其在印度洋的法國領土，所以他們想（做些事情）起威懾及協作作用」。

「四方安全對話」是日本前首相安倍晉三2007年倡議成立，他當時希望拉攏盟友制衡正崛起的中國。組織並非北大西洋公約組織（NATO）般正式軍事同盟，但部份人士認為這個聯盟是潛在平衡力量，得以抗衡中國與日俱增的影響力。「四方安全對話」的形式近年有所擴張，包括去年11月在印度海岸進行聯合海軍演習，以及今年3月首度舉行高峯會談。美國總統拜登上月在「四方安全對話」首個視像峯會上，與其他三國領袖討論到中國對全球構成的威脅，顯示他將加強與有共同想法的國家合作抗衡中國。

日本《日經亞洲評論》／泰國《雅加達郵報》／《蘋果》資料室

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