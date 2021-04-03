緬甸示威衝突持續，實皆地區鄰近接壤印度邊境的德穆鎮日前有變節警員襲擊警崗，殺害五名前同僚後遭槍殺。

《緬甸當下》指，屬庫基族的25歲變節警當霍金上周四率一隊當地人偷襲警崗，投擲三枚手榴彈後立刻撤走，但他逃至離警崗近200米時遭軍隊機關槍發射的子彈擊中，當場死亡，其遺體前日已按當地習俗下葬。

10武裝組織譴責軍方

報道又稱，德穆鎮大部份人支持反政變運動，主要公務員都參與不合作運動。軍方發動政變後不久，於印度境內與庫基族有關的族群曾傳出計劃支援德穆鎮的示威者，士兵此後就於發生上述襲擊的警崗駐守，曾與民眾發生衝突。上周一有一名受僱於印度「邊境道路小隊」的建築工人被捕和綁起雙手，在警崗外遭毆打。

軍政府仍未停止鐵腕鎮壓示威者。仰光一個市場前天有五人接受美國有線新聞網絡的記者訪問後被軍警拘捕，其中兩名女子曾呼救，但軍警恐嚇在場人士「誰敢幫他們」，並用槍指向途人。至昨日，軍警傳再在中部城鎮蒙育瓦以實彈射擊示威者，造成最少四死；南部城鎮直通也有兩人遭擊斃。軍方還向20名網紅和記者發通緝令，指控他們發放煽動武裝部隊叛變的資訊。

國內10個武裝組織昨日開會，譴責軍方宣佈與少數民族停火後仍以實彈攻擊示威者，並表態支持反軍政府運動，威脅或重新審視數年前達成的全國停火協議。

法新社/路透社/《緬甸當下》