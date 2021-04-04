【王室風暴】

約旦王室內部裂痕罕有曝光，軍方日前出手制止前王儲哈姆扎（Hamzah bin Hussein）勾結外國勢力「威脅安全和穩定」的活動，大舉拘捕16名前官員、王室成員與哈姆扎的下屬。其後哈姆扎發佈影片聲稱遭軟禁，但否認涉及任何陰謀，同時痛批政府領袖貪腐無能。這是國王阿卜杜拉二世登基22年來，首次有王室核心成員涉及顛覆「陰謀」受到調查。

約旦副首相薩法迪昨日宣佈，當局搗破了哈姆扎「外國勢力」威脅國家安全的陰謀，截聽到他跟外國勢力通訊，商討行動威脅約旦安全的時間；一名在多個波斯灣國家有商務聯繫的高官亦有份參與陰謀，他原本正計劃離開國家，並曾跟哈姆扎的妻子接觸，承諾會協助她出國。

軍方前日透過官方新聞社發聲明，表示正就國家安全事務進行調查，並「要求（哈姆扎）停止一切可被用於針對約旦安全和穩定的行動及活動」。軍方澄清，並未拘捕哈姆扎，但指有前官員、王室成員被捕，涉及16人。據指軍方行動前，哈姆扎曾拜會一些部落領袖，取得某程度支持。

否認涉罪 轟政府腐敗

哈姆扎其後透過律師發片講述情形，稱軍方將領前日一早登門，着令他不得外出或接觸任何人；又說電話和網絡都被截斷。他透露，獲告知是因為參與批評國王的會面而受罰，不過他並未被指控參與批評。

哈姆扎否認涉及「任何陰謀或犯罪組織或外國支持的組織」，但同時批評國家陷於「腐敗、用人唯親、治理不當」，抱怨人民「福祉被放在第二位，（執政者）利益優先」，而且當局容不下批評意見。王室成員嚴詞批評政府在約旦很罕有。消息指安全部隊人員前日到哈姆扎的宮殿展開調查，網上影片亦見首都安曼近郊地區有大量警力。

有中東情報官員向《華盛頓郵報》指，約旦王室官員形容有關圖謀「複雜而且影響深遠」，牽涉「至少另一名王室人員、多名部落首領和國家安全機關成員」。

疑尋求部落支持發動遊行

據約旦官方新聞社報道，因「安全理由」被捕的人，包括留學美英的阿瓦達拉（Bassem Awadallah）。他曾是國王親信，歷任規劃部長、財政部長、國王辦公室主任與王室事務首長等要職，推動經改遭保守派力抗，2008年辭職。有美國前官員指阿瓦達拉亦是沙地王儲穆罕默德的顧問，有沙地護照，假如他涉及任何圖謀，穆罕默德必然知情。另一被捕人士哈桑（Hassan Ben Zaid）是國王遠親。

約旦是阿拉伯世界中較穩定的國家，高官和王室成員罕有被捕。哈姆扎生母努爾太后昨天就譴責有人「邪惡中傷」兒子。但了解約旦的前美國官員指「圖謀」之說可信且有廣泛支持，但並非迫在眉睫的事，亦不涉及「實質政變」；參與者是想推動示威，促成一場民眾「大規模上街」且有部落支持的「人民起義」。

哈姆扎跟各個心懷不滿而本身頗有勢力的部落領袖過從甚密，惹起當局憂慮。事關部落的支持是約旦君主立憲制的基石。在武漢肺炎疫情下，約旦失業率升，民眾困苦加深，對政府不滿的部落首領近周就號召民眾抗議官員貪腐。

路透社/法新社/美聯社