中國新疆人權問題獲西方國家密切關注，最近多個國際時裝品牌亦暫停採用新疆棉花。英國《每日郵報》透露，哈里王子夫人梅根去年宣佈投資的咖啡公司「Clevr Blends」，曾經向位於新疆的一間供應商購入逾19噸燕麥奶奶粉。據指該供應商的總公司附近設有4間疑似拘留所，但沒有證據顯示該公司曾強迫勞動。

報道指供應商新疆海燕國際貿易（Xinjiang Haiyan International Trade）總公司的6.4公里範圍內，有4間疑似拘留所，包括一間高度設防的監獄以及一間再教育營。新疆海燕國貿位於烏魯木齊一個商貿區，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）指烏魯木齊有超過20間疑似拘留所，其中4間就在新疆海燕國貿辦公室附近。

新疆海燕國貿的網站指所有產品都是來自「認可工廠」，但沒有詳細列明其使用超過300間工廠及分銷商的所在地，網站也指公司有「可追溯性」系統，讓客戶找出產品及原材料來自甚麼地方。

《每日郵報》指沒有證據顯示新疆海燕國貿強迫勞動，而燕麥也不是在新疆種植及處理。有發言人指燕麥是在中國其他省分種植及轉化成奶粉，離新疆地區很遠。

「Clevr Blends」已停止與新疆海燕國貿合作

另外，據了解「Clevr Blends」數月前已停止與新疆海燕國貿合作，現在轉為使用美國供應商，該供應商使用加拿大燕麥，而梅根也不知道「Clevr Blends」早前與新疆海燕國貿的關係。梅根去年12月宣佈投資「Clevr Blends」。

報道參考公開運送紀錄，可見「Clevr Blends」在10月6日收取新疆海燕國貿一共五批貨品當中，首批運送的燕麥奶粉。最近運送是在2月28日，一共重8.8噸。

反奴隸國際組織（Anti-Slavery International）的克蘭斯頓（Chloe Cranston）說：「幾乎不可能確保維吾爾地區的任何工作場所都沒有強迫勞動，因此沒有任何負責任的企業想與那裡的任何組織有交易。這是我們自第二次世界大戰以來從未見過的人權危機，而企業需要選擇是否站在歷史上對的一方。任何投資者——無論是誰——應為他們投資組合的公司與維吾爾地區有聯繫負責。」

梅根及新疆海燕國貿未有回應

梅根的發言人未有回應事件，但有接近梅根的消息人士指她從不與任何不捍衞道德標準及人權保護的組織合作。

「Clevr Blends」的發言人說：「我個人對這問題一無所知，並覺得Clevr Blends不應意圖與有這種做法的公司合作，感謝你告知我們。」新疆海燕國貿未有回應事件。

英國《每日郵報》

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