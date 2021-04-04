英國英格蘭及威爾斯各地前日都有示威反對擴大警權，首都倫敦有數千人上街，遊行隊伍經過白金漢宮前往國會廣場，其間示威者與警察發生衝突，26人被捕，10名警員受輕傷。

法案通過可限制示威時間

在關注氣候變化的「反抗滅絕」及「黑人的命也是命」等大型團體支持下，英國多個城市前日的「撤回法案」（Kill the Bill）示威遍地開花。示威者不滿國會審議《警察、罪案、判刑與法庭法案》，賦予警方權力限制示威時間及噪音，擔心被用作遏制異見的工具，嚴重限制人民和平示威的權利，要求撤回法案。有示威者途經首相府時舉起標語，高叫「女性害怕，警察和政府不在乎」口號。有參與倫敦示威的在野工黨前黨魁郝爾彬稱，走出來是要捍衞言論自由的權利，又認為連場示威將帶來改變。

大部份示威活動都和平進行，但在倫敦市中心的數千人集會，警方和示威者發生輕微衝突。倫敦警方部署大批警力，稱絕大多數參與倫敦示威的民眾都有遵守防疫社交距離，但部份人不理會警方現場勸喻，別無選擇只能執法拘捕違規人士。除了倫敦，卡的夫、利物浦、曼徹斯特、紐卡素及布里斯托都有示威集會。

倫敦上月有夜歸女子遭警員綁架殺害，當地居民悼念遇害身亡女子其間遭警方武力驅散，引申到警權、限制示威自由的關注。

路透社/美聯社