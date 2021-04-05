南韓LG電子（LG Electronics）周一宣佈將退出手機市場，結束接近6年、共錄得45億美元（約350億港元）虧損的手機業務，成為首個全面退場的主要智能手機生產商。

LG發展的5大業務以手機業務規模最小，僅佔LG集團7%收入，預料7月31日前逐步結束。據聲明LG撤出手機市場後，將專注發展電動車零件和智能家居設備。手機業務的員工將併入其他業務，至於現有手機用戶的服務支援及軟件更新會延續多久則視乎地區而定。

LG手機市場佔有率僅約2%

目前LG手機的全球市場佔有率只有約2%，市場研究機構Counterpoint統計LG去年出產2,300萬部手機，遠低於另一南韓集團三星（Samsung）的2.56億部。

LG是北美第三大手機品牌，市場佔有率約10%，預料日後將被蘋果公司和三星瓜分。至於南美洲，LG是第五大手機品牌。分析指三星以及中國品牌如小米、Oppo和Vivo將從中獲益。

其他知名手機品牌如諾基亞、HTC和Blackberry，雖然手機市場佔有率已大不如前，但仍未徹底消失。

一度成為全球第三大手機製造商

LG過去積極研發智能手機科技，包括超廣角鏡頭，在2013年更一度成為全球第三大手機製造商，僅次於三星和蘋果。然而LG的旗艦手機受硬件和軟件問題影響，加上軟件更新緩慢，令產品逐漸不受青睞。有分析指LG市場推廣方面，比中國競爭對手顯得遜色。

路透社

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