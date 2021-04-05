香港財經事務及庫務局上月底建議分階段限制公眾查閱公司註冊資料，包括不再公開董事的住址及身份證號碼等，《華爾街日報》（WSJ）引述記者及投資者指，限制查冊將削弱市場透明度、打擊新聞自由和企業併購活動，形容港府趁議會不再存在反對派時推動查冊改動，保護政商界權貴利益。

《華爾街日報》指，香港過往大事宣揚企業查冊透明度高，視為金融中心需具備的條件，查冊也是公眾監察具中國背景人士的財力、潛在貪污行為，以及他們有否與伊朗等被制裁國家來往等的「一扇窗」。由於香港立法會民主派議員去年底已總辭，外界普遍預計港府的修例將輕易獲通過。

阻了解董事關係網 不利企業併購

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb表示，港府早在2013年已想限制公司查冊，但在社會反對聲下暫緩，如今卻捲土重來。David Webb警告一旦公司董事可藏起個人資料，將令記者等難以發掘真相，亦違背國際社會提高透明度的趨勢，促請政府效法新西蘭和英國的做法改讓公眾免費查冊。

政府通過修例後，銀行業界未來仍可查冊，但董事身份證號碼等部份資料將被遮蔽。企業風險顧問公司Control Risks合夥人伍特里夫（Ben Wootliff）形容，新規例將令企業及銀行更難了解公司董事的關係網。銀行公會2013年時亦曾表明，讓公眾繼續查冊有好處。

儘管香港行政長官林鄭月娥表示修例目的只是保障私隱，不過立法會前議員梁繼昌形容，修例對金融業界和律師不是好事，預料未來企業併購將更費時、成本更高。

查冊曾揭華為涉違伊朗制裁

公司查冊同樣是傳媒進行調查報道的重要渠道，例如早年有香港註冊的公司被指協助北韓繞過美國制裁，傳媒查冊亦揭發中國科企華為涉嫌幕後操控違反制裁令向伊朗出口科技產品的空殼公司，以至習近平家族在香港的資產等。不過林鄭月娥日前聲言不能讓記者擁有查冊的「特權」。

《華爾街日報》指港府近期早已對記者查閱公開資料的行動「開刀」，包括起訴港台節目《鏗鏘集：7.21誰主真相》編導蔡玉玲。前新聞調查節目《新聞刺針》首席記者楊量傑表示，很多有問題的公司都不會以真地址登記，故唯一追查董事下落的方式只有依靠董事個人地址。香港記者協會警告限制查冊將妨礙記者進行調查報道，批評政府沒就修例進行公眾諮詢，香港外國記者會促請政府重新考慮修例。

美國《華爾街日報》

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