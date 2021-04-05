以色列總理涉貪案開審

以色列總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）身陷官司及仕途的困境，他被控貪污、詐騙及背信罪，周一開始審訊。以色列上月兩年內舉行第四次大選，未有政治聯盟取得國會多數議席，總統里夫林（Reuven Rivlin）周一將會見各政黨領袖，並提名領導新執政聯盟的人選。

內坦亞胡共涉三宗案件，周一在耶路撒冷地方法院開審，法院先處理涉貪案。案情指內坦亞胡向當地最大電訊商Bezeq Telecom提供約值5億美元（約39億港元）優惠待遇，換取該公司前主席埃洛維奇（Shaul Elovitch）持有的新聞網站Walla!對自己的正面報道。

主控官在開案陳詞中形容內坦亞胡與被告們之間關係是「可以被交易的東西」，內坦亞胡在傳召首名證人前離開法院，支持和反對內坦亞胡的民眾均在法院外集會。

內坦亞胡被控的罪名以貪污罪刑罰最重，最高可判囚10年。他今年2月出席聆訊時否認控罪。以色列總理面臨起訴並不需要下台，即使被判罪成，直到上訴程序徹底結束前仍可在位。

新加坡博客聚籌支付誹謗李顯龍罰款

新加坡高等法院上月裁定，被總理李顯龍控告誹謗的網誌作家梁實軒（Leong Sze Hian）須賠償13.3萬坡元（約76.8萬港元）。梁實軒周一表示，已在社交網發起眾籌支付罰款。

梁實軒2018年在facebook轉載一則馬來西亞網站的新聞，報道指李顯龍為「一馬發展」（1MDB）貪污案的調查對象之一，即使梁事後應政府要求刪除帖文，仍遭李提告誹謗。

對於付清賠償，梁實軒周一表示「很高興和感恩」，他周日在facebook亦發文稱「已經完成，全部已付。」

孟加拉載50人渡輪撞貨輪後沉沒

孟加拉首都達卡附近周日發生撞船事故，一艘載有50人的渡輪與貨船相撞後沉沒，至今5人身亡，部份乘客被救起或自行游上岸，救援人員仍在搜救生還者。

官員表示渡輪由達卡20公里外的中部工業城市納拉揚甘杰（Narayanganj）出發，前往鄰近的蒙希甘杰（Munshiganj）區，但在下午約6時，於拉克什亞河 (Shitalakhsya River）撞上貨船後沉沒。有11人從河中獲救，一些乘客自行游上岸，尚未知多少人失蹤。警方指事發後強烈風暴來襲，令救援工作受阻。

當地數以百萬計民眾靠渡輪代步，尤其是南部沿岸地區，但屢次傳出沉船悲劇。去年6月達卡一艘渡輪被另一艘船從後追撞後沉沒，至少32人喪生。

路透社／英國廣播公司／中央社

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