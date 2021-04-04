緬甸政治犯援助協會（AAPP）周日表示，截至周六晚已有557名平民在軍方鎮壓反政變示威期間喪生，2,658人被捕。緬媒周日報道，首都內比都的警察向示威者開槍，兩名男子死亡。緬甸北部克欽邦（Kachin）八莫（Bhamo）一名男子亦被殺。

另外，軍政府繼續加強打壓異見，下令互聯網服務供應商中斷最多人用的無線寬頻網絡，又根據《刑法》第505條A款，即散播謠傳意圖令軍人叛變，向KOL、模特兒以至hip-hop巨星等近60名反政變名人發通緝令。被通緝的博客Thurein Hlaing Win，對被列作通緝犯感到震驚，目前匿藏的他說：「我沒為非作歹，我站在真理一邊。如果我因此受罰，我問心無愧……所有人都知道真相。」

美國有線新聞網絡（CNN）上周到仰光採訪，期間訪問軍方發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）。訪問並未播出，但有在場者拍下片段上載到互聯網，正在全國瘋傳，當中CNN記者問蘇敏敦如果前國務資政昂山素姬父親、緬甸獨立之父昂山將軍看到緬甸現時情況會有何感想時，蘇敏敦這樣說：「他會說：『女兒你真蠢。』。」

被軍方囚禁已2個月的昂山素姬，被控是非法進口6部對講機、在疫情期間違反規定組織一次跟競選有關的集會、未為受限裝置領牌，以及匿藏國家機密文件，違反《官方保密法》。軍方亦指她非法收受60萬美元（約466萬港元）款項及一批黃金。

另外，上月在緬甸被軟禁的澳洲夫婦周日獲准離開緬甸。在仰光經營諮詢業務的商業顧問奧凱恩（Matthew O’Kane）及艾利（Christa Avery），上月試圖坐人道航機離開被拒，被軟禁在家。

路透社

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