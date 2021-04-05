多間國際名牌公司因為關注新疆人權問題暫停採用「新疆棉」，多名K-pop組合中來自中國的現任及前任成員，均公開力撐新疆棉向中國表忠，有南韓傳媒分析，時機正值南韓反華情緒高漲，恐打擊他們在南韓以至國際間的形象，令事務所大感頭痛。

中國K-pop明星當「護旗手」

近日古裝韓劇《朝鮮驅魔師》因出現中式道具及中式食物、歪曲歷史而被迫腰斬，南韓反華氣氛早已升溫。而一班來自中國、在南韓出道的K-pop明星，包括EXO張藝興、f(x)宋茜、Everglow王怡人，以及Cosmic Girls中三名成員：孟美岐、吳宣儀及程瀟等人，全部有份在上月25日參與官媒《人民日報》的官宣活動，在自己的微博賬戶轉發「我支持新疆棉花」標籤。

部份K-pop明星甚至加入中國官方領導的杯葛行動，與禁止起用新疆棉的西方品牌「割席」，其中男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）就新疆棉事件表忠，與運動品牌adidas解約，宋茜亦與H&M解約，稱：「國家利益先於一切，堅決反對以任何形式企圖對中國抹黑造謠。」

事實上，這已不是這班中國出身的K-pop明星首次充當「護旗手」，2019年香港反送中示威中，張藝興及宋茜就支持政府打壓示威，與官媒統一口徑，稱「香港永遠是中國的一部份」。

取悅中國粉絲發展後K-pop事業

南韓喬治梅森大學（George Mason University Korea）文化研究助理教授李圭塔（Lee Gyu-tag，音譯）認為，這些中國K-pop明星參與中國爭議活動的動機，與其他國家的人不同，「首先，在習近平掌權後，中國民族主義情緒越來越強，來自中國的K-pop明星不可能完全擺脫這種政治氣氛」。

他續指「愛國」行動可能反映他們面對家鄉粉絲的壓力，恐怕不表忠會損害自己前途。K-pop組合很多時只活躍幾年，之後組合便解散，各人要另作打算，因此表忠或有助他們在家鄉發展後K-pop事業。

成員短視恐斷進軍國際後路

不過，李圭塔指出K-pop的影響力已經不再止於東南亞，而是一股全球文化，中國成員支持新疆棉花，被視為是公然支持侵犯人權，恐會惹怒中國以外的國際粉絲。他說：「因為K-pop已經是跨國（組合）、擁抱很多不同國籍的成員：中國、日本、泰國、美國及加拿大，預料類似的衝突未來會再次出現。」

他認為只要K-pop仍然處身於國際音樂產業之中，就應該鼓勵每名成員以更廣泛的全球視角看待問題，而不是簡單地將自己的國家利益放在首位。

南韓《南韓時報》

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