武漢肺炎令日本面臨經濟及公共衞生危機，當地傳媒統計自去年11月爆發第三波疫情後，至今已錄得逾7,400宗死亡個案，遠比第一波和第二波嚴重，一旦疫情反彈，將出現第四波疫情。另外當局最新統計數字顯示，因疫情被解僱的打工仔接近10萬人，飲食、零售和製造業是重災區。

護老設施及醫療機構連爆群聚

《朝日新聞》統計日本境內的武漢肺炎死亡個案，剔除邊境檢疫及「鑽石公主號」郵輪的病例後，截至3月底為止共9173人死亡，其中7404宗來自去年11月後。

第三波疫情死亡人數激增，60歲以上死者更佔96%，外界認為原因與護老設施例如老人中心等，以及醫療機構接連發生爆發群聚感染有關。截至上月底，護老設施和醫療機構發生兩人以上的群聚感染分別為1176宗和992宗。

報道指，第一波和第二波的群聚感染加總宗數相比，在護老設施部分，第三波是前兩波的5倍；在醫療機構部分，第三波是前兩波的3倍。而食肆群聚感染宗數，第三波為前兩波的兩倍。

目前民眾處於抗疫疲勞，加上傳染力更強的變種病毒殺入日本，而接種疫苗尚未普及的情況下，日本政府分科委員會會長尾身茂認為，日本正處於阻止疫情回升反彈的關鍵時期。

近10萬人因疫情被解僱

另外據厚生勞動省統計顯示，截至4月1日，與疫情相關的被解僱人數達99,634人，預計最快本周超過10萬。東京、大阪等大城市是重災區。以行業計算，餐飲業、住宿業、製造業最受疫情打擊。

當局自去年2月起統計與疫情相關的被解僱人數，截至3月26日，製造業為21,761人，居各行業之首，其次為零售業（12,831人）、餐飲業（12,352人）、酒店業（11,509人）、批發業（6060人）。從地方來看，東京都最嚴重，達21,837人、其次按順序是大阪（9005人）、愛知縣（5551人）、神奈川縣（4345人）、北海道（3425人）。

由於當局數據僅限於各地勞動局和公共職業介紹所取得的資料，實際人數可能更多，其中可能包括被解僱後重新就業的人。

共同社／中央社

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