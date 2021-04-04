埃及首都開羅前晚舉行「法老黃金巡遊」，22具古埃及法老和王后的木乃伊以特製車輛由埃及博物館移送至五公里外的埃及文明國家博物館（The National Museum of Egyptian Civilization），吸引多人沿途觀賞，全程亦有電視直播。

19具法老和三具王后的木乃伊，按其生前統治時期順序，由參考古埃及船隻設計風格和附有各人名字的黑金專車運送出場。車隊由電單車開路護送，隊中亦包括仿製戰爭用的雙輪馬車。為了在歷時約一小時的遊行路線中完好保存木乃伊，木乃伊存放的容器注有氮氣作保護，專車裝有避震器，其駛經的道路亦重新鋪地，確保行車平穩。

月中「帝王谷」展出

今次涉及的法老統治年期介乎公元前1539年至1075年，大部份來自新王國時期。首個出場是第17王朝的統治者、有「勇者」之稱的陶二世（Seqenenre Tao II），最後一位是公元前12世紀的統治者拉美西斯九世（Ramesses IX）。

當中最引人注目的是第19王朝的法老、拉美西斯二世（Ramesses II），他在位67年間曾簽署歷史上首份和約。另一焦點是第18王朝的女法老、有「最高貴的女士」之稱的哈特謝普蘇特（Queen Hatshepsut），她是古埃及第二位女法老。

這些木乃伊在1881年和1898年於樂蜀出土，部份獲展出供遊人觀賞，部份則被儲藏。

木乃伊運抵埃及文明國家博物館後，現場施放21響禮炮。在新館迎接車隊的總統塞西說：「這個華麗又壯觀的場面，進一步印證了這個歷史悠久、獨一無二文明的偉大。」

木乃伊會在實驗室修復15天，之後其中20具會在新館的「王家木乃伊廳」展出，獨立存放在「稍微升級的展覽箱內」，溫度和濕度的控制會有所提升。展覽廳經特別設計，讓訪客恍如置身樂蜀的「帝王谷」，每具木乃伊旁會附有簡介，預計本月18日開放予公眾參觀。

前日亦有出席巡遊的聯合國教科文組織（UNESCO）總幹事阿祖萊指，今次遷館標誌着「毋須再費力改善保存和展出這些木乃伊的工夫」。他說：「今次不是單純遷館，我們將看到埃及文明的歷史在眼前呈現。」當局則希望可藉此重振近年受政治動盪和武肺疫情打擊的旅遊業。

法新社/路透社