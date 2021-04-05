【新增資料】緬甸軍方早前拘捕多名接受美國有線新聞網絡（CNN）街訪的人，儘管軍方向CNN聲稱所有人已獲釋，但當地獨立網媒The Irrawaddy指，最少5名被捕人士至今仍被還柙，大部份是女性。另外在中部城市馬圭（Magway），4名周日被捕的男子中，最少2人在還柙期間死亡。

CNN記者沃德（Clarissa Ward）上周獲准到仰光的市集採訪，她訪問了多人，但最少9人受訪後隨即被附近的便衣警拘捕。CNN周六引述緬甸軍方指，所有被捕人士已獲釋，但消息人士指最少4名女子及1名男子仍在仰光的軍事審訊中心被扣押。

目擊者：還以為可受訪

目擊者憶述事發前後情況，指當CNN記者抵達仰光的市集，多間商販都敲打餐具表達抗議，並叫喊反政變口號及舉起三指手勢，亦有途經的司機響號呼應。不過埋伏附近的便衣人員在CNN攝製隊離開後，便馬上拘捕所有曾跟記者談話的人。目擊者形容「還以為市民可跟CNN談話，但軍方原來早已秘密派便衣警到場」。

另外，馬圭有最少兩人被扣押期間死亡，當地傳媒報道，警方上周日拘捕包括死者在內的4名男子，軍方本來向家屬指各人同日可獲釋，但最終其中兩人死亡。其餘還柙人士亦只准一名親人探望。其中一名死者家屬指，軍方不讓他們領回遺體，各人只可在原地舉行葬禮。正協助被捕人士的律師指，最少兩名被捕人士下落仍然不明，現時緬甸最少557人在反政變示威中被殺、2658人被捕。

六四事件時 大連工人因接受外媒訪問判監10年

今次緬甸受訪者被捕的案件，令人憶起1989年六四事件期間，大連工人肖斌因接受美國廣播公司（ABC）記者採訪而被判刑10年的事件，肖斌在六四翌日受訪時表明親身目睹軍方以「坦克壓學生」，被中共指控造謠生事，被控「反革命煽動罪」，中央電視台更播放了他被審訊和判刑的情況，有外國記者事後憶述，事件後街頭再無人談論六四事件，也再沒有人接受外媒訪問。

緬甸The Irrawaddy網站/緬甸Myanmar Now網站

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