現時全球仍有40多個國家設有君主制度，這些國家不時有關於君主制爭議，每當君主爆出醜聞或民望低落時，往往有呼聲要求改革甚至廢除王室，不少君主制國家出現爭取民主或獨立的示威時，亦會同時反對王室。隨着性別平等大勢所趨，也有越來越多國家修改王室規則，提升女性王室成員的地位，以至與男性看齊。

一般而言社會對王室的批評大多由醜聞引發，例如西班牙前國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）在歐債危機期間，繼續動用巨額公帑到非洲博茨瓦納獵象，各類桃色和貪腐醜聞亦相繼曝光，令當地反王室聲音上升。卡洛斯最終在2014年宣佈退位，暫時平息不滿聲音。

不過卡洛斯一世去年突然流亡阿聯酋，逃避當局對他在位時涉貪的調查，再次引起嘩然。向來主張廢除君主制的執盟聯盟成員黨「我們可以」隨即重提共和倡議，馬德里、巴倫西亞等城市都有示威者上街要求廢除王室。另外在獨立呼聲高漲的加泰羅尼亞自治區，不少獨派支持者都對曾開腔反對加泰獨立的國王費利佩六世反感，費利佩六世前年訪問加泰時更遇上獨派示威。

「阿拉伯之春」迫摩洛哥國王修憲

至於在不民主的君主制國家，每當國內爆發民主抗爭時，君主制度亦不時成為批評對象。中東及北非不少國家至今維持君主專制，2011年摩洛哥在阿拉伯之春浪潮期間亦爆發大規模示威，抗議君主獨裁，結果國王穆罕默德六世（Mohammed VI）同年6月讓步宣佈修憲，向民選議會及首相下放更多權力，但國王仍保留軍權，亦繼續身兼全國宗教領袖，被批評只是小修小補。

事實上經過修憲後的摩洛哥實際「掌權人」仍是國王，去年摩洛哥在美國斡旋下與以色列建交，與時任美國總統特朗普接洽的正是穆罕默德六世。阿拉伯之春後擔任摩洛哥首相6年的本基蘭（Abdelilah Benkirane）承認，摩洛哥尚未達到當年阿拉伯之春的目標，但希望可作為區內模範，強調專制統治必亡。

泰國抗爭提10點改革王室訴求

去年的泰國民主抗爭令王室同樣捲入爭議，與已故泰王蒲眉蓬相比，醜聞多多的泰王哇集拉隆功本已不受歡迎，加上近年泰國政府經常以侮辱王室罪打壓異己，令泰王成為示威者其中一個批評對象，不滿他浪費公帑並要求推翻2017年擴大王權的修憲。

過去泰國人對改革王室諱莫如深，但追求言論自由、民主的決心最終衝破一切禁忌，示威領袖帕努沙亞（Panusaya Sithijirawattanakul）去年提出十項改革君主制度的訴求，進一步使王室進入示威風眼。示威者10月在王后車隊經過時，當面對她舉三指手勢及叫口號，成為抗爭經典一幕。泰國政府其後升級武力鎮壓示威，但經過數月沉寂，泰國人3月捲土重來繼續要求改革王室、釋放被捕示威領袖，有示威者坦言抗爭是長期戰，會繼續爭取民主和改變。

英2013年改制 男女繼承權看齊

性別也是近代王室改革的熱門話題，例如英國過往由男性優先繼承皇位，女性只有在英皇無子、只有女兒的情況下才可繼位，例如現任英女皇伊利沙伯二世。

隨着社會進步，英國時任首相卡梅倫以性別平等為由，2011年宣佈修改《皇位繼承法》，2013年正式獲國會通過，此後女性皇室成員的繼承權利將與男性看齊，純粹按照年齡排列。例如劍橋公爵夫人凱蒂的幼子路易2018年出生後，其姐姐夏洛特的繼承次序也沒有因路易是王子而下調，繼續是皇位第四順位繼承人。

日本女性天皇胎死腹中

日本自明治維新後，天皇改為只限男性繼承，但自從文仁親王1965年出生後，日本皇室一直沒再增添男成員，時任首相小泉純一郎一度推動修例，引入女性及女系天皇，直至2006年悠仁親王出生才擱置。去年共同社民調顯示，約80%國民贊成女性及女系天皇。

日本近年亦探討另一項改革，修改女性皇室成員婚後即變成平民的制度，為出嫁後的女性成員設立「皇女」稱號，繼續分擔皇室工作。

路透社/美聯社/日本《東京新聞》/土耳其阿納多盧通訊社/《蘋果》資料室

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