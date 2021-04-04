英國哈里王子和夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費專訪，指控「皇室機構」沒提供足夠支援。哈里梅根在專訪中用上「公司」（The Firm）和「機構」（institution）形容皇室架構，到底他們口中迫害二人的制度是甚麼一回事？皇室成員在架構中角色微妙，一方面是職員，另一方面也是其他皇室成員的家人，各人由數以千計的皇室職員和侍從服務，衍生不少是非八卦。

英國皇室以君主為首，並按照繼承次序明確劃分階級，現時女皇伊利沙伯二世是皇室之首，其後依次是皇儲查理斯、威廉王子，再到威廉家的3名小王子小公主後，才到哈里王子。

英國皇室現時估計共聘請數以千計員工，其中單是白金漢宮已僱用400多人。皇室職員分為多個部門工作，包括處理憲制事務的私人秘書處、處理金錢的賬房，以及人力資源、資訊科技、傳訊團隊等，亦會分別在女皇的白金漢宮、查理斯皇儲的克拉倫斯宮和威廉王子的肯辛頓宮等不同宮房，分別服務不同皇室成員。英女皇的父親佐治六世在位時，便曾稱皇室「不是家庭，我們是一間公司」。

核心成員資源多義務大

皇室成員亦細分為一般成員以及擔當皇室要職的核心成員（Inner Circle），核心成員一般是英皇最親密的家人，代表皇室出席大小禮節活動以至外訪。核心成員一方面有比其他皇室成員更多的資源，相對來說也要承擔更多義務，事事需規行矩步，例如梅根便曾在奧花雲費的專訪中，提到曾被皇室顧問要求不要跟朋友出外午膳，以免過度曝光。

菲臘親王等個別皇室成員有時又會以「阿公」（The Firm）一詞形容皇室核心，梅根在奧花雲費的專訪中亦有提及這字眼，不過她使用這字時，大多是批評皇室職員和官僚架構，故梅根口中的「The Firm」相信並非皇室成員間的「阿公」，而是更貼近「公司」或皇室體制的另一用詞「機構」（the institution）。

菲臘親王退休 安德魯哈里退出

皇室核心成員結構並非一成不變，其中女皇的4名子女和配偶昔日全是皇室核心成員，但安德魯王子因醜聞纏身，2019年宣佈辭去所有皇室職務；安妮公主離婚及再婚後，現任丈夫勞倫斯也不是皇室核心成員。另一方面，菲臘親王2017年亦以年紀大為由退休。

至於查理斯一家，威廉王子和哈里王子長大後，成為皇室核心成員，兩人分別結婚後，凱蒂和梅根也加入核心圈子，但不久後哈里和梅根便在去年初宣佈放棄皇室要職。經歷近年連場風雨後，目前連同女皇在內，英國皇室核心圈子只有8人，分別是女皇、查理斯和夫人卡米拉、安妮公主、愛德華王子和夫人蘇菲，以及威廉和凱蒂。

分開侍從團隊 各為其主易不和

英國皇室的日常決策由女皇為首的核心成員負責，他們各自擁有私人秘書團隊，照顧小至起居飲食、大至與傳媒打交道等各方面需要，例如女皇最高級的私人秘書楊格（Edward Young）便負責女皇一切起居安排，也是英國政府和外界聯絡女皇的關鍵橋樑，同時管理女皇的管家、廚師、清潔工等侍從，儼如大內總管，女皇本人亦有9名女官貼身服侍。

儘管各宮房分開運作，英國皇室的濃厚階級觀念和基本規矩仍然不變。人多自然是非多，在英國皇室歷史上，不同皇室成員偶有不和，而各人的侍從團隊亦各為其主，往往因此造成宮與宮之間的對立關係，梅根亦屢傳與皇室職員相處不愉快，甚至被指欺負職員。

英國《每日電訊報》/英國《每日快報》/美國Vox網站/Insider網站

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