約旦國王阿卜杜拉二世的同父異母胞弟、前王儲哈姆扎（Hamzah bin Hussein）被政府指控密謀勾結外國勢力顛覆政權，哈姆扎則發放片段稱自己被軟禁，掀起約旦王室之亂。哈姆扎來頭不少，曾被立為王儲，距權力核心只差一步，直至2004年被姪兒頂上，但他為人虔誠又謙虛，親民作風贏盡國民歡心，近年多次公開直諫政府管理不善及貪腐，民望極高，與官方企圖塑造他危害國家、有「惡意圖謀」的形象大相徑庭。但今次王室之亂美國以至阿拉伯國家紛紛第一時間力撐國王阿卜杜拉二世，輿論認為，事件反映各國希望約旦政局穩定的政治現實，而國王強硬反擊亦揭示他對異見聲音的容忍有限度。

「對國家的愛已是罪名」 哈姆扎作風親民贏盡愛戴

哈姆扎最新發放的影片顯示他正在住所被軟禁，他自言是因為敢言而「受到懲罰」，強調從沒參與任何陰謀，直言「外國支持」及顛覆等只是約旦針對敢言者的指控，「我對國家的愛已是罪名，足以令我被恐嚇、孤立，如今更與世隔絕」。他的媽媽努爾王后（Queen Noor）在兒子被捕後在社交網發文，譴責當局「邪惡中傷」，並祈禱正義得以伸張。

哈姆扎1980年在安曼出生，阿卜杜拉1999年繼位時被立為王儲，阿卜杜拉直至2004年改立兒子小胡辛（Al Hussein bin Abdullah II）為儲，並以讓哈姆扎「重獲自由」為由廢黜他。哈姆扎此後權力大減，但據報與阿卜杜拉保持良好關係。不過哈姆扎多次高調批評政府，2018年曾公開反對入息稅改革，批評政府管理不善。

約旦戰略地位重要 「穩定壓倒一切」

然而近年中東多國政局混亂，約旦已是少數較安定的國家，加上哈姆扎的實際權力極低，美國及多個海灣國家在哈姆扎被捕後，都選擇站在阿卜杜拉一方。約旦政治分析家卡姆哈維（Labib Kamhawi）稱，各國一面倒支持阿卜杜拉，除了反映他與各方關係良好，周邊國家亦憂慮一旦約旦出現權力真空，亂局或會蔓延至鄰國。

約旦外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）強調，國家穩定和安全壓倒一切，並聲稱哈姆扎聯同最少兩名高層勾結外國顛覆約旦，且已準備採取行動，故執法及情報部門必須「粉碎陰謀」。薩法迪又稱約旦軍方周六已警告哈姆扎，但他置若罔聞。

約旦近年經濟萎靡不振，武漢肺炎疫情更是雪上加霜，民間對王室腐敗以及人權問題早有微言，因此本來在王室被邊緣化的哈姆扎頻頻公開批評施政，加上他跟各個心懷不滿而本身頗有勢力的部落領袖過從甚密，均惹起當局憂慮。部族領袖最近號召示威抗議王室腐敗，當局已壓過幾次示威。

不過加拿大安大略省滑鐵盧大學國際關係教授莫馬尼（Bessma Momani）指出，哈姆扎事件雖然令國民意識到無人能逃過國家機器的魔掌，但另一方面只會令他在國內贏得更多民眾支持，形容阿卜杜拉正在自毀長城。

美聯社/卡塔爾半島電視台

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