41歲的約旦前王儲哈姆扎是前國王胡辛（Al Hussein bin Talal）與於美國出生的四妃努爾（Queen Noor）所生，為國王阿卜杜拉二世的同父異母弟弟，曾被視為繼承王位的大熱人選，亦備受國民歡迎。不過，他被邊緣化多年，對阿卜杜拉已沒有重大威脅。

胡辛於1999年因罹患癌症駕崩，授位予阿卜杜拉，哈姆扎則獲兄長立為王儲。阿卜杜拉這樣做，顯然是出於對父王的尊重，因眾所周知11名兒子中，哈姆扎最得胡辛喜愛。

惟五年後，阿卜杜拉宣佈廢黜哈姆扎的王儲身份，改立自己的長子小胡辛（Al Hussein bin Abdullah II）。阿卜杜拉當時指，希望藉「解放」哈姆扎，「讓他擺脫作為王子的限制，讓他可自由地工作，並接受他給予的任何任務或責任」。不過，外界普遍解讀為阿卜杜拉鞏固權力之舉。

邊緣化多年威脅有限

哈姆扎在國內極受歡迎，他為人虔誠又謙虛，經常接觸普羅大眾，與父親相似。他曾多次批評政府，包括當地於2018年通過所得稅法律後，公開批評官員「管治失敗」。他亦曾因在Twitter寫道「我的國家」而觸動王室的神經。

不過，在被邊緣化多年後，他對阿卜杜拉已非重大威脅，二人亦不是公開敵對的關係。但他近期被拍到與有名望的部落領袖頻繁接觸後，再引起王室的關注。

法新社/半島電視台