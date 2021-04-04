約旦的哈希米王朝傳統上管治伊斯蘭聖城麥加，並跟先知穆罕默德有共同祖先。雖然王朝曾短暫獲准管治敍利亞、伊拉克、沙地阿拉伯西部的漢志和西岸地區，但現時僅統治約旦王國。

一戰後鄂圖曼帝國倒台，英國代國際聯盟管理約旦，於1921年在約旦河東面設立了外約旦酋長國。1946年外約旦宣佈獨立，哈希米王朝的阿卜杜拉登基為王，國名為外約旦哈希米王國。1948年約旦佔領約旦河西岸的巴勒斯坦地區；1950年4月，東西兩岸合併稱為約旦哈希米王國，惟在1967年的六日戰爭中戰敗給以色列，失去西岸和東耶路撒冷。

80年代示威潮推動改革

哈希米王朝至今出過四名國王，1980年代的示威浪潮成功迫使國王胡辛推動民主改革，於1989年舉行首次國會選舉。

約旦有1,000萬人口，同時亦收留約220萬巴勒斯坦難民、約130萬名敍利亞難民，以及伊拉克難民，擁有全球第二大的難民營。由於資金不足，難民難獲醫療服務和就業機會。在缺乏天然資源和收容了大量難民下，約旦極依賴國債和外國援助，去年3月就獲國際貨幣基金組織批出13億美元（101.4億港元）援助。

坐擁多個著名古蹟的約旦一直依賴旅遊業支撐經濟發展，旅遊業過往一般佔國內生產總值14%。惟在武肺疫情下，國內失業率高達23％，其封鎖措施、抗疫不力、貪污指控和經濟困境使示威浪潮擴散，威脅現屆政府管治。

法新社