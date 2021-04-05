科索沃選出新一任總統，由國內最受歡迎的女政客兼法學教授奧斯馬尼（Vjosa Osmani）當選。她曾在美國留學，決心打擊國內貪污腐敗問題，表明要成為「人民總統」。

38歲的奧斯馬尼周日在82名國會議員中獲得71票支持，由議長宣佈她當選，奧斯馬尼說：「我會為了國家強大和法治而努力」。科索沃政府15名閣員中有6人是女性，她指：「女人有權做任何想做的事，每個夢想都能實現。」

科索沃總統職責主要是禮儀性

奧斯馬尼是科索沃第二任女總統，當地總統的職責主要是禮儀性，她將成為三軍指揮官，以及國家的最高級外交代表。而負責國家事務的總理庫提（Albin Kurti）和其創辦的左翼政黨「自決運動」（Vetevendosje）都支持奧斯馬尼，「自決運動」在今年2月大選囊括逾半數選票。

分析指奧斯馬尼和庫提當下必須振興疲弱的經濟，年輕人失業率高達約50%，大多數為改善生活陸續移居瑞士和德國，奧斯馬尼和庫提在競選時承諾創造就業機會及恢復公平正義。兩人亦要面對武肺疫苗短缺及醫療系統超出負荷的挑戰。

奧斯馬尼表明願重開塞爾維亞對話

奧斯馬尼與庫提取態不同的是，她表明首要處理及重開與塞爾維亞關係正常化的對話，但她也強調塞國要先道歉，並追究當年犯下戰爭罪的人。歐盟和美國可能會催促奧斯馬尼新政府盡快與塞爾維亞對話，以緩和區域緊張局勢。科索沃解放軍在1998年到1999年間與塞爾維亞部隊爆發嚴重衝突，戰事最終導致科索沃於2008年宣佈獨立，塞爾維亞仍不承認科索沃獨立，雙方關係一直繃緊。

奧斯馬尼一直是當地女性模範

奧斯馬尼年輕時已投身政治活動，在當地大學完成法律學位後再赴美國匹茲堡大學攻讀法律碩士，一直是甚受歡迎的政治人物及女性模範，在2月大選曾奪逾30萬票。而她取代的科索沃前總統薩奇（Hashim Thaci）去年11月因涉嫌戰爭罪，在荷蘭海牙的國際特別法庭被起訴，奧斯馬尼當時曾代理總統之職數個月。

中央社/德國之聲

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