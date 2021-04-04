美國繼續有針對亞裔人的襲擊，北卡羅來納州夏洛特市一間由韓裔經營的便利店，被一名大叫種族歧視用語的男子搗亂破壞。紐約市亦有亞裔搭地鐵時被吐口水，警方正通緝一名男子。

亞裔搭地鐵被吐口水

事發上周二，遭破壞的是位於夏洛特市中心附近的便利店。從閉路電視片段可見，男子在店內拉倒貨架，並揮舞路牌打爛店內雪櫃玻璃。另一名相信是襲擊者朋友的男子在旁吶喊叫好。警方指，涉案男子伍迪．西拉斯因持危險武器搶劫、言語威脅、行為不檢、損害個人財產及拒捕被捕。

經營便利店的韓裔家庭稱，雖然大眾越來越關注這種襲擊，但暴力和種族歧視並非新鮮事，遇襲後，感覺就像例行公事，要檢查損毀、翻看閉路電視和報警。事後有人帶食物給店主表達心意，亦有人網上眾籌3萬美元（23.4萬港元）給店主維修。

另外，紐約市一名44歲亞裔女子，上周二下午帶着三個孩子，乘搭地鐵五號線南向列車前往曼哈頓時代廣場，其間車上一名深色皮膚的50多歲男子，以種族歧視用語辱罵她，並兩次向她吐口水，還搶走她手機踢落路軌，然後逃離現場。警方前日以涉嫌仇恨犯罪通緝涉案男子。

加州州立大學聖貝納迪諾分校仇恨與極端主義研究中心的研究發現，在武漢肺炎疫情期間，全國針對亞裔美國人和太平洋島民的仇恨犯罪增加150％。

美聯社