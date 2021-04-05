稀土是高科技工業生產的必要元素，但現時全球大部分稀土均在中國生產，導致中國在其他國家發生糾紛時，經常以稀土出口作為籌碼。英國《泰晤士報》報道國際間出現「稀土競賽」，英國以至歐亞多國近期研究從太平洋海床開採稀土，以減少對中國稀土的依賴。

稀土是鈰、釹、鋱等17種罕有金屬的統稱，對戰鬥機、風力發電機、電子車等國防及科技產品生產極為重要，電池、喇叭、電腦硬碟等硬件亦要使用稀土生產，故稀土又有「工業黃金」的外號。目前全球58.33%稀土均由中國生產、95%稀土在中國冶煉。

稀土掌國防供應鏈 英列安全隱憂

英國大部分稀土同樣從中國進口，一旦中國減少向英國出口稀土，恐導致供應鏈斷裂。洛歇馬丁在英國的子公司「英國海底資源」董事總經理威廉斯（Chris Williams）指，目前存在中國運用其在供應鏈的地位，向其他國家施壓的風險，而英國未為稀土設立可靠的替代供應，認為英國國防供應鏈脆弱。

上月英國政府發表國防、安全及外交政策綜合評估報告，提及稀土將是英國安全的隱憂，英國需尋求從更多來源取得關鍵物資，並要與供應方簽署協議，確保即使處於危機狀態，重要物資進口也不受影響。

料2030年可年產300萬噸稀土

英國政府現時正資助「英國海底資源」，研究在太平洋開採海底高濃度稀土，科學家正研究從一個網球般大的淤泥中，開採足以提供數以百萬噸計的銅、鎳、鈷、錳以至稀土，中國、日本、南韓、德國、法國和比利時也在進行類似研究。威廉斯預計到了2030年，「英國海底資源」每年已能從太平洋生產300萬噸稀土，足以應付英國需求有餘。

英國商業、能源及工業策略部發言人表示，會致力確保英國的電池技術領先世界，為此將探討自行開採及處理稀土。

英國《泰晤士報》

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