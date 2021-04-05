世界衞生組織（WHO）早前公佈對武漢肺炎的溯源調查聯合報告，十多個國家其後發表聲明，質疑報告受中方影響，當中包括「五眼聯盟」的美國、澳洲、加拿大及英國，惟獨欠缺新西蘭。澳洲學者質疑新西蘭對中國立場不夠強硬，恐怕成為五眼聯盟中的軟肋。

在五眼聯盟中，美國、澳洲、加拿大及英國四國都參與聯署，質疑世衞的武肺溯源報告，可是新西蘭政府卻表明要先分析報告。同時，儘管國際社會持續關注維否爾人權問題及香港民主，但新西蘭同樣沒參與五眼聯盟另外4國在今年1月初選大搜捕後，發表的聯合聲明，也沒跟隨英美加就維吾爾問題制裁中國，都顯示新西蘭對華態度不及另外「四眼」強硬。

華裔議員被揭解放軍背景

新西蘭貿易部長庫克（Damien Cook）1月時向澳洲表示，澳方應該學習新西蘭般向中國「表現尊重」和「謹慎言行」，引起澳洲眾議員兼外交官沙馬（Dave Sharma）不滿，認為有違雙方的緊密關係，外界也漸漸質疑新西蘭對華的態度。

《金融時報》披露，新西蘭多個主要政黨都接受不同中國商人的捐款，這些商人又與中國共產黨有連繫。新西蘭新聞網站Stuff甚至報道，中國出生的新西蘭眾議院議員楊健在2017年承認曾教中國間諜英文，但否認他本人是中國間諜，而楊健曾就讀中國解放軍空軍工程學院。

經濟利益大 不敢與華決裂

新西蘭在經濟上跟中國更有龐大利益，中國目前是新西蘭最大貿易夥伴，每年雙邊貿易額達1,786億港元，雙方亦已簽訂「一帶一路」合作協議。此外，澳洲坎憐跟中國交惡後，在貿易受到中方重重打壓，更令新西蘭憂慮一旦開罪北京將引來制裁。

《金融時報》編輯安德利尼（Jamil Anderlini）去年在一篇評論文章指出，細小的新西蘭成為中共目標似乎很奇怪，但北京會視之為五眼聯盟中的軟肋，加拿大政府2018年一份報告更形容，中國視新西蘭為情報安全的弱點。

尋求「安全交往」 恐左右為難

新西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）的中國問題專家布雷迪教授（Anne-Marie Brady）指出，新西蘭正在尋求一種「安全方法」應對中國日益增強的政治干預及激進的外交政策。當局竭力避免跟中國直接對抗，而是就逐項議題調整對華關係。

然而分析指出，面對北京幾乎沒有「安全」的交往方法，例如新西蘭跟中國1月達成升級版自由貿易協議時，中共喉舌《環球時報》曾稱讚新西蘭在對華議題保持判斷力；可是再早前中國外交部發言人趙立堅在Twitter，發佈一張澳洲軍人持刀架在阿富汗兒童頸上的改圖，新西蘭總理阿德恩表達對澳洲的支持時，也立即遭到《環球時報》批評。

新西蘭對於中國威脅亦非完全視若無睹，當局禁止使用有安全威脅的華為通訊設備，對於新疆維吾爾人的人權亦「嚴重關切」，並曾表明關注港版國安法，以至暫停與香港的引渡協議。預料當美國等國家對中國立場持續強硬時，或會要求新西蘭放棄低調，更堅決對抗中國。

澳洲新聞網

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