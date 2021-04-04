英國哈里王子和夫人梅根儘管負面消息多多，但站在他們的立場，二人的控訴亦非全無理據。他們身為皇室成員，一方面要承擔放棄自由等代價，卻無法像皇室一般職員般享用心理輔導等「員工福利」，使他們萌生去意，更在皇室「公私不分」的制度下，最終演變成與家人近乎決裂。

梅根在專訪中似乎希望清晰分開家庭成員與皇室職務，她向奧花雲費表示皇室「有一個家庭，也有人運作整個機構」，形容兩者是不同的東西，她的指控亦主要針對皇室職員，而不是女皇等家人。另外，皇室對成員制肘亦甚多，即使哈里的繼承順序不及皇儲查理斯、威廉王子等人，但他和梅根仍是皇室核心成員（詳見另稿），需嚴守一切皇室規矩，不得以個人名義賺取利益、不得打破政治中立，即使日常活動也受嚴格要求，這些在哈里的眼中，都成為「困住」他，以至查理斯和威廉的規矩。

一家之主女皇 身兼「公司」話事人

不過皇室傳記作者朱諾（Penny Junor）形容，英國皇室成員的家事與「皇室機器」之間其實密不可分，例如皇室成員會指示職員處理晚宴等私事。事實上女皇本人既是一家之主，也是皇室「公司」的負責人，因此當哈里和梅根批評皇室體制時，無論他們如何努力分清「家庭」與「公司」，女皇和其他家人亦難免受影響。哈里和梅根在專訪中的部分控訴同樣不止於皇室的「公事」，例如哈里曾指查理斯沒向他們提供財政支援，並抱怨查理斯不接聽他的電話。

皇室「生意」存續優先

《紐約時報》形容，哈里和梅根的問題不僅是家族情仇的劇目，某程度上也是「勞資糾紛」（workplace conflict），有如外人加入一間古老的家族企業一樣，而皇室「公司」的存亡則繫於支持皇室的民意，因此皇室成員需作出各類犧牲，例如跟小報打好關係。英國皇室歷史專家歐文斯（Edward Owens）形容，即使哈里梅根為皇室事務感到痛苦，「但這也是義務，皇室的『生意』才是最重要」。

美國有線新聞網絡/美國《紐約時報》/美國Vox網站

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